Pour sortir du diesel, la SNCF mise sur les TER à batterie

Pour arrêter d'utiliser du diesel pour faire fonctionner ses trains régionaux - qui représente encore 26% de l'énergie qu'ils consomment - la SNCF mise sur les batteries. « Aujourd'hui, toutes nos lignes ne sont pas électrifiées, et là où ça ne l'est pas, on a des TER bi-mode pantographe (alimenté par une caténaire) et diesel », a rappelé le patron de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, en marge des rencontres nationales du transport public à Clermont-Ferrand, ce mercredi 18 octobre. Une situation que l'entreprise compte changer grâce à des « TER à batterie ». Leur objectif : « Abandonner le diesel pour mettre une batterie à la place », a expliqué le dirigeant.

Concrètement, lorsque la ligne n'est plus équipée en alimentation électrique, la batterie prend le relais au lieu du moteur diesel. Elle dispose d'une autonomie de 80 km et le train peut atteindre une vitesse maximale de 160 km/h. Jusqu'à 20% d'économies d'énergie sont attendues grâce à ces modifications, assure la SNCF. « Le TER à batterie permet de réduire de 85% les émissions de CO2 », a précise le patron des TER Jean-Aimé Mougenot ce mercredi. À l'heure actuelle, 8 voyageurs sur 10 circulent déjà en mode électrifié, d'après la SNCF.

Exit les moteurs diesel, place aux batteries au lithium

L'expérimentation des premiers trains à batterie a été lancée en 2020 par SNCF Voyageurs, filiale chargée de l'exploitation des trains de voyageurs, dans cinq régions (Hauts-de-France, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine).

Il a s'agit, dans un premier temps, de transformer des rames existantes. « Quelque 38 millions d'euros ont ainsi été investis pour transformer cinq rames autorail à grande capacité bimode (caténaire/moteur thermique) en rames bimode entièrement électriques (caténaire/batterie). Comment ? En remplaçant les deux moteurs diesel par des batteries au lithium », indique la SNCF sur son site internet. Le budget, lui, a été abondé à hauteur de 5,4 millions d'euros par chacune des cinq régions, 6 millions d'euros par la SNCF et 5,5 millions d'euros par Alstom.

Les batteries au lithium des futures rames chargent principalement sous caténaire ou dans les gares électrifiées. « L'énergie générée par le freinage du train est également récupérée et stockée dans les batteries », précise la SNCF. Quant à leur durée de vie, Alstom la garantit de 10 ans. « Ce qui est bien au-delà de l'espérance de vie de batteries type grand public que l'on pourrait par exemple trouver dans un téléphone portable. L'idée est que nous n'ayons pas à remplacer les batteries fréquemment, mais qu'elles perdurent au maximum », indique Jérôme Leroy, maître d'ouvrage chez TER, dans un "questions/réponses" sur le site de la SNCF.

Mise en circulation fin 2024

La SNCF compte récupérer 700 rames déjà en circulation et utilisées par les TER pour les convertir à l'électrique. Ce sont des rames « qui ont déjà 15 ou 20 ans » donc qui sont à mi-vie, indique Jean-Baptiste Eyméoud, le directeur général France d'Alstom. « L'idée est que le verdissement peut commencer sur une flotte déjà en circulation », a-t-il complété. Sur les 700 rames existantes, un peu plus de 300 ont été identifiées et sont éligibles au projet qui est entré dans sa phase d'essais dynamiques.

La mise en service commercial doit ensuite avoir lieu fin 2024. Seulement un TER par région concernée sera lancé au départ, avant un élargissement du dispositif si l'expérience est concluante. « Leur circulation est envisagée sur les lignes Lyon-Bourg-en-Bresse, Alincourt-Beauvais-Creil, Bordeaux-Mont de Marsan, Bordeaux-Le Verdon, Bordeaux-Saint Mariens, Nîmes-Le Grau du Roi, Marseille-Aix », liste la SNCF.

Outre les trains à batterie, la SNCF a lancé d'autres initiatives pour baisser les émissions de CO2 de ses trains régionaux. À savoir le déploiement de TER hybrides (alimentés par caténaire, moteurs thermiques et de l'énergie stockée dans des batteries), de TER roulant au colza à la place du diesel ou encore de TER à hydrogène, dont les premiers exemplaires devraient être opérationnels d'ici fin 2025. « À l'horizon 2030, notre objectif avec les régions, c'est de sortir complètement du diesel », a rappelé Christophe Fanichet.

(Avec AFP)