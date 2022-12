Binance suspend les retraits de la crypto USDC, « une habitude pour nous », tempère le PDG

Depuis le scandale FTX, le monde des cryptos est sur le qui-vive. Et la crainte de voir le gel des actifs, placés par des acheteurs de cryptomonnaies, s'étend à d'autres plateformes d'échanges de cryptos. A commencer par le champion du secteur : Binance. Ce mardi, 1,14 milliard de dollars ont été retirés par les clients de la plus grosse plateforme d'achat-vente de cryptomonnaies. L'actif en question est le USCD, une crypto adossée au cours du dollars, appartenant à la catégorie des stablecoins.

Mais pour le patron de Binance, Changpeng Zhao, ce retrait massif n'est pas inquiétant. « Nous avons vu cela auparavant. Certains jours, nous avons des retraits nets ; certains jours, nous avons des dépôts nets. Comme d'habitude pour nous », a-t-il tweeté mardi 13 décembre.

Reste que, plus tôt dans la journée, la plateforme a également annoncé via Twitter procéder à « un remplacement de jetons qui implique USDC. Par conséquent, les retraits en USDC sont temporairement suspendus ». En cause, précise-t-il, le remplacement des jetons de deux autres stablecoins, Paxos Standard et Binance USD, par des jetons USDC, ce qui nécessite de passer par une banque new-yorkaise. « Les banques ne sont pas ouvertes avant quelques heures. Nous prévoyons que la situation soit rétablie lorsque les banques ouvriront », a-t-il écrit.

Pour continuer de désamorcer les craintes, le patron de Binance a par ailleurs assuré que les retraits dans les autres stablecoins n'étaient pas affectés. En novembre, il avait affirmé que Binance avait « absolument » les moyens de survivre à des retraits massifs de la part de ses clients et que la plateforme ne prête pas l'argent de ses clients à leur insu.

Lire aussiCryptomonnaies : qui est Changpeng Zhao, le sulfureux patron du géant Binance ?

Tension sur les cryptos

Le scénario est-il le même que la faillite retentissante de FTX qui a opéré des transferts frauduleux de valeurs ?

À première vue, « l'effondrement du groupe FTX semble résulter de la concentration absolue du contrôle entre les mains d'un très petit groupe d'individus grossièrement inexpérimentés et pas très calés, qui n'ont mis en œuvre aucun des systèmes ou des contrôles requis pour une société à laquelle sont confiés l'argent ou les actifs d'autres personnes », a déclaré le nouveau patron de FTX, John Ray. Depuis la faillite, certains utilisateurs retirent leurs fonds des plateformes de cryptomonnaies craignant qu'elles aient également utilisé leurs cryptoactifs pour investir.

Lire aussiScandale FTX : « Je n'ai pas cherché à commettre de fraude », affirme l'ancien patron de la plateforme de cryptomonnaies

Changpeng Zhao a plaidé pour une enquête sur cette chute spectaculaire et critiqué le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, lors d'une conférence à Abou Dhabi au mois de novembre. Il s'était par ailleurs défendu d'être à l'origine de cette débâcle bien qu'un de ses tweet, le 6 novembre, a provoqué une panique vendeuse sur le FTT (la crypto émise par FTX) qui a fait s'écrouler FTX. « Si je dis quelque chose de négatif sur le Bitcoin, le prix ne va probablement pas beaucoup bouger (...) le fait que les gens aient réagi n'était pas de notre fait. Il y avait beaucoup de suspicion, de frustration à propos du FTT en particulier, et de FTX en tant que compagnie », s'est-il défendu.

Samuel Bankman-Fried a été arrêté ce lundi aux Bahamas, où il réside, à la demande des autorités américaines. Il a été inculpé ce mardi par la justice américaine pour avoir escroqué ses clients. Il est poursuivi au total de huit chefs d'accusation, dont fraude par voie électronique, blanchiment d'argent et violation des lois électorales, détaille l'acte dévoilé par le procureur fédéral de New York. Il risque la prison à vie s'il devait être condamné pour fraude.

Lire aussiFaillite de FTX : Sam Bankman-Fried poursuivi de huit chefs d'accusation par la justice américaine

ZOOM : BINANCE À LA CONQUÊTE DE L'ASIE Binance a annoncé fin novembre avoir obtenu sa première licence en Asie de l'Est en acquérant la plateforme japonaise officiellement reconnue Sakura Exchange BitCoin, pour un montant non dévoilé. « Le marché japonais va jouer un rôle clé dans le futur de l'adoption des cryptomonnaies », comme le pays est l'une des premières puissances économiques mondiales et qu'il est doté d'un écosystème développé dans la "tech", a commenté dans un communiqué Takeshi Chino, responsable de Binance Japan. Binance avait déjà tenté il y a quelques années de prendre pied au Japon mais avait dû y renoncer à l'époque devant les exigences des régulateurs locaux. Le Japon a durci sa réglementation sur les transactions dans des monnaies virtuelles après avoir été secoué en 2014 par l'effondrement de la plateforme tokyoïte d'échanges de bitcoins Mt. Gox après un piratage.

(Avec AFP)