Rachat avorté de FTX par Binance : quelles conséquences pour le marché des cryptomonnaies ?

Ce devait être le rachat du siècle dans l'univers des cryptomonnaies. Moins de 24 heures après avoir conjointement annoncé sur Twitter être parvenu à un accord, le géant chinois de l'achat et ventes de cryptos Binance a finalement renoncé à s'emparer de sa proie, son rival FTX, affaiblie par de graves problèmes de liquidités. Pour justifier ce retrait soudain, Binance, qui vise une introduction en Bourse prochainement aux Etat-Unis pour la plateforme Binance US, mentionne de possibles mauvaises gestions de fonds de la part de FTX et, pire, une probable enquête des autorités américaines.

Car en plus de devoir montrer patte blanche aux régulateurs, le marché des cryptos n'est plus à la fête. Sa valorisation, autrefois de 2.000 milliards de dollars, a été divisée par deux en un an. Avec le resserrement des taux d'intérêt des banques centrales, encore plus marqué outre-Atlantique, l'appétence pour les actifs risqués, tels les cryptos, s'est en effet tari. Et le bitcoin, autrefois perçu par certains comme la valeur refuge par excellence, voit son cours de plus en plus corrélé aux soubresauts du Nasdaq. Mercredi, le jeton star est ainsi tombé à son plus bas depuis deux ans, à 15.570 dollars, avant de se reprendre +5,48%, à 16.595 dollars.

Résultat, comme de nombreux acteurs du secteur, FTX, valorisée jusqu'à 32 milliards de dollars, a vu la confiance des investisseurs s'éroder. En quelques jours, l'ex-prodige du secteur, considéré comme un acteur solide, a vu sa réputation s'effondrer.

Une panique bancaire

Dans les faits, sa chute fulgurante est due à la société Alameda Research : une société américaine qui liquide ses positions cryptomonnaie en masse afin de couvrir les pertes qu'elle essuie avec la plateforme FTX et sa cryptomonnaie éponyme FTT. Problème, le propriétaire d'Alameda Research n'est autre que Sam Bankman-Fried, le milliardaire trentenaire à la tête de FTX qu'il a enregistré aux Bahamas. Il n'en fallait pas plus à Chao-Zheng, le patron de Binance, pour déclencher son offensive en pointant du doigt la fragilité cachée de FTX.

« Pour sécuriser leurs fonds, les investisseurs et les clients ont commencé à retirer la plupart de leurs avoirs de FTX, ce qui a entraîné une panique bancaire sur la plateforme », explique Margaux Klein, présidente de la plateforme Heritages.io, un système d'investissement reposant sur la technologie décentralisée de la blockchain.

Plus précisément, le mécanisme de ces derniers jours révèle l'un des grands points faibles de ce monde naissant des cryptomonnaies : le principe des vases communicants.

« La fragilité de FTX est arrivée par son token natif FTT. Ce token est utilisé pour récompenser les utilisateurs de la plateforme mais il a aussi été utilisé comme "collatéral" (une contrepartie qui sécurise une cryptomonnaie NDLR) dans des prêts via Alameda, la société de trading créée par Sam Bankman-Fried avant même FTX. FTX émettait des FTT que Almeda achetait et qu'elle utilisait pour obtenir des fonds qu'elle plaçait ensuite sur FTX », détaille à La Tribune Nathalie Janson, économiste spécialisée dans les cryptos.

Autrement dit, un montage plus que fragile qui faisait déjà douter Margaux Klein, avant même l'abandon officiel du projet de rachat : « FTX a une situation financière catastrophique, il manque a priori 6 milliards dans les comptes de la société. FTX semble être proche de la faillite. Il est très peu probable que Binance rachète FTX d'un point de vue purement financier », anticipait-elle.

« FTX se retrouve face à une crise de liquidités majeure », abonde Nathalie Janson.

« Un coup terrible pour la confiance dans le marché crypto »

Dans l'écosystème cryptos, le choc est d'autant plus vertigineux que la presse américaine n'hésitait pas à faire de Sam Bankman-Fried « SBF » le nouveau « Mark Zuckerberg » des cryptomonnaies, promettant de nouveaux usages et échanges sans intermédiaires, via la blockchain.

« C'est un coup terrible porté à la confiance dans le marché crypto. SBF a longtemps été considéré comme le prêteur en dernier ressort lors de la crise Celsius/Terra Luna et Three Arrows Capital (un fonds des gestion en cryptomonnaies reposant sur Celsius/Terra Luna NDLR) et il se retrouve aujourd'hui lui-même dans la spirale », observe Nathalie Janson. Elle conclut : « Le cas FTX pose en effet la question de la viabilité de la collatéralisation (le système de contrepartie reposant sur d'autres actifs en ligne) ».

Aussi, pour l'écosystème, les conséquences sont d'abord immédiates sur les actifs eux-mêmes : « Certaines valeurs telles que le jeton FTT de FTX ne retrouverons jamais leurs niveaux précédents », anticipe ainsi Antoine Cheriet, Directeur de la gestion Associé chez Alphacap Digital AM. « Cela envoie un signal fort qui va faire plonger le marché pendant 1 à 2 semaines et qui va encourager les investisseurs à retirer leurs fonds des plateformes », abonde encore Margaux Klein de Heritage.io.

Mais au-delà de l'attractivité de ces jetons, les répercussions de ce deal manqué pourraient bien plus vastes. « Les plateformes qui ne sont pas rigoureuses sur la transparence de ses fonds et qui ne jouent pas le jeu de la régulation vont, à terme, se diriger vers le même sort : aucun rachat ne sera possible pour ce genre de plateforme et les investisseurs vont continuer de s'en éloigner », pronostique même Margaux Klein.

Tandis que sur ces plateformes de trading, les réactions en chaîne sont favorisées, à l'image du leader bitcoin qui traditionnellement dicte le sens des cours des autres cryptos, l'échec du rachat de FTX par Binance peut surtout déboucher sur un effet en cascade.

« Une conséquence encore difficile à chiffrer est la propagation de la baisse aux autres valeurs de l'écosystème soutenue par FTX et Alameda, avec par exemple une chute de la blockchain Solana (SOL) qui est plébiscitée par le fondateur de FTX », anticipe Antoine Cheriet. Alameda détient en effet 292 millions de dollars de « SOL non verrouillé », 863 millions de dollars de « SOL verrouillé » et 41 millions de dollars de « SOL collatéral », rappelle John Plassard, directeur chez la banque Mirabaud.

Aussi, après avoir levé 1,8 milliard de dollars depuis sa création en 2019, FTX s'est construit une galaxie d'investisseurs et de start-up qu'il a acquises (Voyager, Bitvo Exchange, LedgerX, Liquid Global...) « Alameda Research et FTX représentent des contre parties importantes de nombreux acteurs de l'écosystème », note aussi Pierre-Yves Dittlot, CEO de la startup française Ledgity.

« Sur le long terme, cela plaide pour plus de transparence de l'écosystème crypto. Les entreprises émettant des stablecoins (des cryptos adossées à une devis fiat NDLR), comme Tether ou Circle, devraient saisir cette occasion pour afficher la solidité de leur bilan urbi et orbi », conclut Antoine Cheriet.

En attendant, les observateurs s'accordent à dire que l'échec de l'un fait les affaires de l'autre. Pour Binance, c'est ainsi l'assurance d'avoir un acteur de trading en moins sur sa route et de pouvoir asseoir sa domination sur un marché en pleine consolidation.