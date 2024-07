Brésil : 40 blessés légers dans un avion après des turbulences

L'appareil, qui transportait 325 passagers, était parti dimanche de Madrid, à destination de Montevideo ( Uruguay) et c'est « en raison de l'ampleur des turbulences, pour davantage de sécurité », que l'avion a dû être dérouté vers Natal, dans le nord-est du Brésil, où il a « atterri normalement » lundi, a expliqué la compagnie dans un communiqué.

40 passagers blessés

Si le premier bilan d'Air Europa faisait état de « sept blessés de diverses sortes, ainsi que d'un nombre encore indéterminé (de passagers) ayant souffert de contusions légères », l'administration de santé locale a quant à elle confirmé le transfert de 40 passagers vers des hôpitaux, « pour des éraflures ou des traumatismes légers ». Onze d'entre eux restaient hospitalisés lundi après-midi. Parmi les personnes hospitalisées se trouvent des personnes de nationalité espagnole, argentine, uruguayenne, israélienne, bolivienne et allemande.

Une des passagères, Mariela Jodal, a publié sur le réseau social X une photo montrant que des éléments du plafond de la cabine s'étaient décrochés. Des tuyaux de la partie interne de l'appareil étaient visibles. Elle dit ne pas avoir été blessée « grâce à la ceinture » de sécurité.

Mme Jodal a ensuite critiqué la façon dont les passagers avaient été pris en charge, affirmant que l'équipage était parti et que les passagers étaient « livrés à eux-mêmes » dans l'aéroport. Un psychologue uruguayen de 43 ans, également passager du Boeing, précise qu'un passager a été victime d'un infarctus et qu'une femme s'est cassée la hanche, et d'ajouter :

« Le pire a été le martyre de ces 40 à 50 minutes jusqu'à Natal, alors que nous ne savions pas ce qui allait se passer. A un moment, ils ont dit que nous allions continuer jusqu'à Montevideo et les gens ont commencé à protester. »

Réchauffement climatique

Si en bourse, l'entreprise Boeing n'a pas pâti de ces incidents, l'image de la marque est écornée par des accidents à répétition sur ses appareils. En mai dernier, un Britannique de 73 ans est décédé lors de violentes turbulences durant un vol de Singapore Airlines à bord d'un Boeing 777. Mais le phénomène n'épargne pas Airbus dont un des avions de la compagnie Air New Zealand reliant Wellington à Queenstown, a connu le 16 juin de fortes secousses, blessant un passager et un membre d'équipage.

D'après des scientifiques, le changement climatique est à l'origine de davantage de turbulences dans les vols. D'après une étude de chercheurs britanniques publiée en 2023 dans la revue Geophysical Research letters, la durée annuelle des turbulences a augmenté de 17% entre 1979 et 2020. Les turbulences sévères, plus rares, de plus de 50%. Quant aux turbulences, elles ont ainsi augmenté de 17 %, passant de 466,5 heures à 546,8 heures au-dessus de l'Atlantique nord. Des augmentations similaires sont également observées sur le continent américain.

