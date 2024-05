Graves turbulences du vol Singapore Airlines : les enquêteurs à pied d'œuvre pour déterminer ce qu'il s'est passé

Que s'est-il passé lors du vol de la compagnie Singapore Airlines mardi ? Des enquêteurs singapouriens ont commencé à analyser les données de vols et les enregistrements dans le cockpit, après les turbulences qui ont fait un mort et une centaine de blessés, a annoncé vendredi le ministre des Transport singapourien.

« Nous avons une équipe qui s'est rendue à Bangkok (...) et ils sont en train d'examiner les données pour déterminer ce qu'il s'est passé », a déclaré le ministre Chee Hong Tat.

Des enquêteurs américains ont également été dépêchés en Thaïlande. Des données de vol montrent que le Boeing 777-300ER a plongé de 1.800 mètres en quelques minutes. Les passagers ont dit que cela avait été si soudain qu'ils n'ont pas eu le temps d'attacher leurs ceintures.

L'expérience a été terrifiante pour les 211 passagers et 18 membres d'équipage du vol SQ321 Londres-Singapour. Un Britannique de 73 ans est décédé et 104 personnes ont été blessées, 48 sont toujours hospitalisées et 20 personnes se trouvent toujours en soins intensifs à Bangkok, où le Boeing 777 a effectué un atterrissage d'urgence.

Des blessures sans précédent causées par les turbulences

Le directeur de l'hôpital de Bangkok, Samitivej Srinakarin, a déclaré que ses équipes n'avaient jamais soigné de telles blessures causées par des turbulences. Plusieurs des personnes hospitalisées souffrent de blessures au crâne, au cerveau et à la colonne vertébrale.

L'hôpital Samitivej Srinakarin soigne quant à lui six personnes pour des blessures au crâne et au cerveau, 22 pour des blessures à la colonne vertébrale et 13 pour des blessures aux os, aux muscles et à d'autres endroits, selon Adinun Kittiratanapaibool, le directeur de l'établissement. « C'est la première fois que nous traitons des patients souffrant de ce type de blessures à cause de turbulences », a-t-il déclaré aux journalistes. Les patients sont âgés de 2 à 83 ans, a-t-il ajouté.

Lire aussiVol de Singapore Airlines : pourquoi les avions traversent des turbulences extrêmes

Neuf des seize Malaisiens qui étaient dans l'avion sont soignés à Bangkok, a indiqué à l'AFP l'ambassadeur de Malaisie en Thaïlande. « Cinq sont en soins intensifs et un en chambre normale. Leur état est stable. L'un des patients en soins intensifs, un membre d'équipage, est dans un état critique mais stable », a déclaré Jojie Samuel.

Un passager a raconté que certaines personnes avaient été projetées dans la cabine avec une telle violence par les turbulences survenues à 11.300 mètres d'altitude, que leur crâne a cabossé le plafond.

« C'était le carnage absolu, instantanément. C'était absolument surréaliste. Vous savez, il n'y a pas eu d'avertissement », a déclaré un passager, Keith Davis, à la chaîne australienne Channel 9. « Avant même de nous en rendre compte, on était au plafond. Et puis boum, on se retrouve au sol. On ne sait pas ce qui se passe », a encore raconté cet Australien, dont l'épouse a été sérieusement blessée à la colonne vertébrale après avoir heurté le compartiment des bagages à main et être retombée sur le sol.

Le port de la ceinture de sécurité pas pris au sérieux

« Je me suis retrouvé par terre, je n'ai pas réalisé ce qui s'était passé. J'ai dû me cogner la tête quelque part. Tout le monde criait dans l'avion. Les gens avaient peur », a déclaré mercredi à la presse Josh Silverstone, un Britannique de 24 ans.

« Grâce à ma connexion WiFi, j'ai envoyé un SMS à ma mère pour lui dire 'je t'aime' », a-t-il ajouté à sa sortie d'hôpital, où il a été soigné pour une légère entaille à la tête.

Des photos prises à l'intérieur de l'avion après son atterrissage à Bangkok montrent une cabine sens dessus dessous, jonchée de nourriture, de boissons et de bagages, avec des masques à oxygène qui pendent du plafond.

Selon des experts de la sécurité aérienne, les passagers ne prennent souvent pas assez au sérieux le port de la ceinture de sécurité, ce qui les expose à des risques en cas de turbulences inattendues. Des scientifiques ont également indiqué que les turbulences à air clair, c'est-à-dire lorsque le ciel est sans nuages et qui sont invisibles sur les radars, s'aggravent en raison du changement climatique.

Singapore Airlines change sa politique de sécurité

Un peu plus tôt dans la journée, la compagnie aérienne avait annoncé des changements dans sa politique de sécurité à bord de ses avions. Désormais, le personnel navigant cessera de distribuer repas et boissons chaudes dès que le signal « attachez vos ceintures » est allumé, a indiqué la compagnie dans une déclaration à l'AFP, tandis que le directeur général Goh Choon Phong s'est excusé mercredi pour l'« expérience traumatisante » et a présenté ses condoléances à la famille du Britannique décédé.

Singapore Airlines « continuera à revoir ses procédures car la sécurité de ses passagers et de son équipage est de la plus haute importance », a ajouté la compagnie.

(Avec AFP)