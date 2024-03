Mais que s'est-il passé à bord du Boeing 787 ? Douze passagers d'un vol Sydney-Auckland ont été hospitalisés lundi après que leur avion a subi un trou d'air causé par un incident technique, a-t-on appris auprès des secours et de la compagnie aérienne LATAM. Au moins une personne se trouve dans un état grave, ont rapporté les ambulanciers néo-zélandais, qui ont néanmoins revu à la baisse le nombre d'hospitalisations, de treize à douze.

Les passagers ont rapporté aux médias locaux que l'appareil, un Boeing 787 Dreamliner selon la compagnie, avait rapidement perdu de l'altitude au-dessus de la mer de Tasmanie. Le vol LA800 « a eu un incident technique pendant le voyage, ce qui a provoqué un fort mouvement », a déclaré sans autre précision un porte-parole de la compagnie LATAM basée au Chili. Mais ces fortes turbulences ont propulsé au plafond tous ceux dont la ceinture de sécurité n'était pas bouclée.

« Les gens ont volé en l'air parce qu'ils n'avaient pas leurs ceintures », a déclaré un passager à la radio RNZ. « Certaines personnes ont été vraiment blessées. Les gens ont eu réellement peur », a -t-il ensuite ajouté.

Intervention des secours

L'avion, qui devait se rendre ensuite à Santiago, « a atterri comme prévu à l'aéroport d'Auckland », a précisé à l'AFP le porte-parole, exprimant « ses profonds regrets pour les désagréments et la gêne occasionnée par cette situation ».

De leurs côtés, les secours ont rapporté avoir été alertés vers 16 heures locales (4 heures à Paris) lorsque l'avion avait commencé sa descente vers la plus grande ville de Nouvelle-Zélande. Une dizaine d'ambulances et d'autres véhicules médicaux se sont dès lors rués vers l'aéroport pour s'occuper des blessés.

« Nos équipes d'ambulanciers ont évalué l'état d'une cinquantaine de patients, dont un se trouvait dans un état grave, et les ont traités », a déclaré à l'AFP Gerard Campbell, des Ambulances St John de Nouvelle-Zélande.

USA: un Boeing 777 atterrit en urgence après avoir perdu un pneu Un Boeing 777 a atterri jeudi en urgence à Los Angeles après avoir perdu le pneu d'une de ses roues pendant son décollage, un nouvel incident qui s'ajoute aux récents déboires de l'avionneur américain. Une vidéo postée en ligne montre une des roues du train d'atterrissage tomber quelques secondes après que l'avion a quitté le sol, à l'aéroport international de San Francisco. Le pneu a rebondi et fini sa course dans un parking de l'aéroport, endommageant plusieurs voitures, mais ne faisant pas de victime, selon le média local KRON4. L'appareil était à destination du Japon et avait 249 personnes à son bord, a indiqué la compagnie aérienne de la compagnie United. L'avion possède six roues sur chacun de ses deux trains d'atterrissage, de sorte qu'il peut atterrir en sécurité en cas de manque ou de dégradation d'une roue, a-t-elle également indiqué. Cet atterrissage d'urgence survient deux mois après un incident ayant impliqué un autre modèle de l'avionneur américain. Début janvier, une porte-bouchon d'un Boeing 737 MAX 9, de la compagnie Alaska Airlines s'est détachée de la carlingue quelques minutes après le décollage. Des enquêtes ont été ouvertes par les autorités américaines en charge de la sûreté aérienne, et un rapport d'une commission indépendante désignée par le régulateur aérien (FAA) a notamment pointé des lacunes dans les dispositifs du constructeur en matière de sécurité.

(Avec AFP)