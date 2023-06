Céréales : les exportations ukrainiennes chutent, l'ONU s'inquiète pour la sécurité alimentaire mondiale

L'ONU est « inquiète » du « ralentissement » de la mise en œuvre de l'accord permettant l'exportation des céréales ukrainiennes via la mer Noire. Ainsi en mai, les exportations ont représenté moins de la moitié des quantités d'avril, déjà marqué par une baisse. Or, elles sont cruciales pour la sécurité alimentaire mondiale puisqu'aucun pays n'a été et n'est en mesure de compenser la production ukrainienne.