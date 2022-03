Les cryptomonnaies sont-elles une menace dans ce contexte de guerre en Ukraine ? « Oui », a affirmé Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) ce mercredi 23 mars. À l'occasion d'un forum sur l'innovation de la Banque des règlements internationaux (BRI), elle a déclaré que, parmi toutes les catégories d'actifs numériques, « les crypto-actifs me préoccupent le plus dans le contexte russe ».

Selon elle, les cryptomonnaies, qui échappent au système bancaire traditionnel, sont « certainement utilisées comme moyen pour essayer de contourner les sanctions qui ont été décidées par de nombreux pays à travers le monde contre la Russie et des acteurs spécifiques ». Particuliers ou entreprises russes « essaient évidemment de convertir leurs roubles dans les crypto-actifs », a relevé Christine Lagarde, notant que les volumes de roubles convertis atteignaient un niveau particulièrement élevé depuis les sanctions imposés par les Occidentaux. La présidente de la BCE a d'ailleurs demandé aux entreprises du secteur de ne pas devenir « complices » de ces opérations.

Pour rappel, les sanctions prises envers la Russie ont fait s'effondrer le rouble. Or, les cryptoactifs comme le bitcoin fonctionnent, eux, sur un réseau décentralisé : aucune entité centrale ne peut être sanctionnée et empêcher l'accès des utilisateurs. Les Russes se sont donc rués sur le bitcoin, avec des volumes records d'achats en rouble.

Autre cryptomonnaie avec le vent en poupe en Russie, le Tether, un stablecoin, une cryptomonnaie émise par une entreprise privée qui garantit détenir des actifs équivalents à son émission pour assurer qu'un Tether vaut un dollar. Les stablecoins, très critiqués par les régulateurs occidentaux, sont prisés dans les pays où la devise locale souffre d'une forte dévaluation.

La spéculation autour du bitcoin s'apparente à la « Tulipomanie »

Le bitcoin, la plus célèbre des cryptomonnaies, « ne constitue pas (...) une réserve de valeur, mais plutôt un actif spéculatif, qui s'apparente un peu aux bulbes de tulipes aux Pays-Bas au XVIIe siècle », a de son côté déclaré le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, en ouverture du forum, mardi 22 mars. Les banquiers centraux sont coutumiers des critiques contre les cryptomonnaies du fait de leur forte volatilité, de leur utilisation possible au profit d'activités criminelles et plus largement de leur opacité.

La BCE mise néanmoins sur la création d'ici à 5 ans d'une monnaie numérique de banque centrale (MNBC), un euro digital en d'autres termes, comme monnaie sécurisée et anonyme pour les paiements quotidiens, à côté des espèces. Pour ce projet complexe, « nous sommes dans les temps et dans le budget », a assuré Christine Lagarde. Selon le dernier recensement de la BRI, datant de juin 2021, environ neuf banques centrales sur dix ont indiqué avoir lancé des études autour d'une MNBC. Deux ont déjà été déployées (le Sand Dollar aux Bahamas et le DCash pour l'Organisation des États de la Caraïbe Orientale) et plus d'une vingtaine de projets pilotes sont en cours dans le monde.

(Avec AFP)