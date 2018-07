Cour suprême : Trump choisit le "jeune" Kavanaugh pour remplacer l'électron libre Kennedy (81 ans)

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi soir son choix pour le siège à pourvoir à la Cour suprême des Etats-Unis, en présentant sans surprise un magistrat conservateur catholique, le juge de cour d'appel Brett Kavanaugh.

En choisissant ce quinquagénaire qui a passé douze ans à la Cour d'appel de Washington, la plus influente des Etats-Unis, le président républicain vise à renforcer le contrôle des conservateurs sur la plus haute instance judiciaire du pays, qui compte neuf membres.

Il s'agit de la deuxième nomination effectuée par le président à la Cour suprême depuis 18 mois qu'il est au pouvoir après le choix l'an dernier de Neil Gorsuch, qui était déjà l'un des juges les plus conservateurs.

Si le Sénat confirme sa nomination, Brett Kavanaugh, 53 ans, remplacera Anthony Kennedy, 81 ans, qui a annoncé fin juin qu'il souhaitait prendre sa retraite.

Le processus de confirmation s'annonce long. Les républicains de Trump ne disposent que d'une courte majorité au Sénat (51-49) et certains démocrates ont fait savoir qu'ils allaient s'efforcer de bloquer la nomination de Brett Kavanaugh. Pour mémoire, sa nomination par George Bush à la Cour d'appel en 2003, a suivi un processus de confirmation très âpre. Certains démocrates l'ont accusé d'être excessivement partisan. Et il a fallu trois ans avant que le Sénat vote sa confirmation...

Le Guardian explique ce matin que les démocrates pourraient l'interroger sur ses affirmations passées selon lesquelles un président en exercice devrait être protégé contre l'inculpation, alors même que l'enquête sur une possible collusion entre l'équipe de campagne de Trump et la Russie se poursuit. En effet, dans un article publié en 2009, rapporte le Guardian, Kavanaugh écrivait :

Il poursuivait son raisonnement en estimant que «l'inculpation et le procès d'un président en exercice... paralyseraient le gouvernement fédéral, le rendant incapable de fonctionner avec crédibilité sur la scène internationale ou nationale».

Et celui qui a été amplement louangé ce 10 juillet par Jeanne Mancini, la présidente de l'une des principales organisations anti-avortement aux Etats-Unis, sera sans doute minutieusement interrogé pour savoir comment il pourrait voter dans une future révision de l'affaire "Roe contre Wade", la décision historique de 1973 qui garantissait le droit d'une femme à l'avortement.

>Lire : Il y a quarante ans, elle a fait légalise l'avortement aux Etats-Unis (Le Figaro)

Brett Kavanaugh est une personnalité bien connue à Washington. Il a été partie prenante dans certaines des plus grandes controverses des deux dernières décennies. Il a aidé à enquêter sur l'ancien président démocrate Bill Clinton dans les années 1990 en travaillant pour le procureur indépendant Kenneth Starr dans l'affaire du Monicagate.

Il a fait partie de l'équipe républicaine de George W. Bush dans l'épineuse affaire du recomptage des voix en Floride lors de l'élection présidentielle de 2000. Il a ensuite servi comme haut responsable à la Maison blanche sous George W. Bush.

Le président américain a ajouté :

"C'est un brillant juriste avec un style d'écriture clair et efficace, universellement considéré comme l'un des esprits juridiques les plus fins et les plus vifs de notre temps, et, tout comme le juge Gorsuch, il a excellé en tant qu'employé juridique du juge Kennedy."