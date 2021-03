COVID-19 en 24h : prime Covid, Brexit, nouveau vaccin, passeport vert...

L'INFO À SUIVRE - Le gouvernement envisage une prime pour les travailleurs de la deuxième ligne

Le gouvernement envisage de demander à quinze branches professionnelles regroupant les salariés de la "deuxième ligne", particulièrement exposés lors de la crise sanitaire, de négocier les conditions de versement d'une prime exonérée de cotisations sociales sur le modèle de la "prime Macron", selon des sources gouvernementales. Interrogé par l'AFP vendredi, Matignon affirme que rien n'est "acté".

La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a lancé début novembre une mission, confiée à Sophie Moreau-Follenfant, dirigeante du gestionnaire du réseau à haute tension RTE, et Christine Erhel, économiste (Cnam), sur ces travailleurs particulièrement exposés pendant la crise et dont le rôle s'est avéré crucial pour la continuité économique (travailleurs du bâtiment, aides à domicile, vendeurs, gardiens...). Les deux femmes ont produit un rapport permettant de définir plus précisément les métiers concernés et doit servir de base pour l'ouverture dans les branches de négociations devant aboutir à une amélioration de la rémunération ou de la formation de ces travailleurs.

Les auteurs ont croisé deux critères, l'exposition au risque Covid-19 (contact direct avec le public, les collègues, exposition aux risques infectieux) et la présence sur site pendant le premier confinement, qui ont permis d'établir une liste de 17 métiers. Quinze branches ont été identifiées. Elles totalisent un peu plus de trois millions de salariés de deuxième ligne, les plus gros effectifs se trouvant dans le bâtiment, les transports routiers, le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, les entreprises de propreté. Les représentants de ces quinze branches seront conviés à un séminaire a priori "début mai", pour déterminer les sujets pouvant faire l'objet d'accords ou de concertations.

