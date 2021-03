COVID-19 en 24h : recherche française, reports de charges, île Maurice…

L'île Maurice (ici Port-Louis) entame ce mercredi matin un confinement national jusqu'au 25 mars. (Crédits : Flickr/Gabriella Levine)

Alors que les habitants des Alpes-Maritimes ont appris qu’ils seront confinés au moins un week-end de plus, ceux de l’île Maurice connaissent une mise sous cloche totale. En parallèle, en accélérant la digitalisation des entreprises, le Covid-19 a permis à l’extension « .fr » d’être presque aussi présente en France que son homologue « .com », jusqu’alors largement dominante. Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.