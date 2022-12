Covid : l'Europe travaille à une approche sanitaire coordonnée face à l'arrivée des visiteurs chinois

Afin d'éviter que certains pays fassent cavalier seul face à la menace d'un variant du Covid importé par des visiteurs chinois, la Commission européenne réunit ce matin des représentants des ministères de la Santé des Vingt-Sept pour trouver une « approche coordonnée ».

Lire aussiAprès les pays asiatiques, les Etats-Unis envisagent de placer les voyageurs chinois sous surveillance

L'Italie a d'ores et déjà décidé mercredi d'imposer des tests obligatoires à tous les voyageurs venant de Chine. Le maire de Bruges, ville flamande très prisée des touristes chinois, a réclamé des mesures de contrôle. En France, Emmanuel Macron a « demandé des mesures adaptées de protection » des Français au gouvernement, qui assure « suivre très attentivement l'évolution de la situation en Chine ».

Paris prêt à étudier « toutes les mesures adaptées de protection »

Paris se dit « prêt à étudier toutes les mesures utiles qui pourraient être mises en œuvre en conséquence, en lien avec les partenaires européens de la France, et dans le cadre juridique qui existe aujourd'hui ».

Début décembre, sur recommandation de la Commission, les Vingt-Sept s'étaient mis d'accord pour supprimer toutes les restrictions à l'entrée dans l'UE pour les voyageurs de pays tiers et revenir à la situation pré-pandémique. Tout en se réservant, cependant, « un frein d'urgence » : la possibilité de réintroduire des mesures restrictives « de manière coordonnée » si la situation épidémiologique l'exige. « Le variant BF.7 Omicron qui prévaut en Chine est déjà présent en Europe et n'y a pas augmenté de manière significative. Cependant, nous restons vigilants et prêts à utiliser le frein d'urgence si nécessaire », a indiqué la porte-parole de la Commission.

Les Etats-Unis exigeront un test négatif dès le 5 janvier

Le Japon exigera dès vendredi un test négatif aux visiteurs chinois, les Etats-Unis, le 5 janvier : les tests devront être présentés aux compagnies aériennes au moment du départ. Les tests PCR ou antigéniques seront acceptés, ainsi que la preuve d'avoir guéri du Covid-19 après avoir été testé positif plus de 10 jours avant le vol.

(Avec AFP)