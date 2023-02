Déficit commercial record : la France va de nouveau aider ses entreprises exportatrices

Après le constat, l'heure est à l'action. Deux jours après la publication du nouveau plongeon abyssal de la balance commerciale tricolore, le gouvernement annonce préparer des aides. Plus de détails seront donnés « dans les prochaines semaines, les prochains mois », a indiqué le ministre du commerce extérieur Olivier Becht au cours d'une conférence au ministère des Finances consacrée à l'activité des entreprises à l'exportation ce jeudi 9 février. Sans donner de précisions sur leur nature pour le moment.

La France en déficit commercial chronique depuis vingt ans

De précédents dispositifs de soutien, au travers du volet export du plan France Relance, se sont achevés fin 2022. Ils offraient notamment des crédits aux entreprises exportatrices pour mettre en avant leurs produits sur les plateformes en ligne à l'étranger, ainsi que des aides à la traduction et à la formation.

La France est en déficit chronique depuis exactement vingt ans dans ses échanges de biens avec le reste du monde, le dernier excédent commercial remontant à 2002, selon les chiffres de l'Insee.

Le mot d'ordre, « diffuser la culture de l'exportation »

Pour le ministre, miser sur l'exportation est indispensable aujourd'hui. « Si on n'internationalise pas nos entreprises, elles seront en danger », a déclaré Olivier Becht, estimant qu' « il faut que se diffuse cette culture de l'exportation ».

Après un déficit commercial record en 2021, la balance des échanges de biens de la France a enregistré un plongeon historique en 2022 à 164 milliards d'euros. « Sur ce total, la moitié est imputable à cette balance énergétique et l'autre moitié est liée au déficit structurel qui lui se maintient », indiquait ce mardi le ministre du commerce extérieur.

Un motif d'espoir toutefois : le nombre d'entreprises exportatrices a atteint le niveau historique de 144.400.

Réindustrialiser, la solution pour inverser la tendance

« Ce déficit structurel s'explique par la désindustrialisation du pays. Vingt-cinq ans de désindustrialisation se paient très cher », a-t-il Olivier Becht.

Le gouvernement compte justement inverser la tendance et veut mettre l'accent sur la réindustrialisation pour relancer l'activité à l'international, après des années de baisse de la part de l'industrie dans la production. « Quand on regarde nos voisins, on a encore une marche, voire deux, voire trois, que l'on pourrait monter si nous avions une meilleure culture de l'international », a encore affirmé Olivier Becht.

Le déficit enregistré en 2022 est deux fois supérieur à celui de 2021 et 2,5 fois plus haut que la moyenne de la dernière décennie. « Le chiffre global de 2022 n'est pas une surprise. Il vient confirmer les chiffres des 11 premiers mois de l'année », expose Denis Ferrand, économiste et directeur général à COE-Rexecode interrogé par La Tribune.

Déficit commercial record aussi aux États-Unis Le déficit des biens et services avec le reste du monde de la première économie de la planète s'est établi l'an dernier à 948,1 milliards de dollars, selon les données publiées ce mardi par le département du Commerce. C'est 103 milliards de dollars (+12,2%) de plus qu'en 2021, où un palier historique avait déjà été franchi. Jamais depuis 1960, année à laquelle remontent les statistiques du gouvernement américain, le déficit commercial des États-Unis n'avait atteint un tel niveau. Ce plus haut niveau s'explique principalement par la forte progression des importations, qui ont bondi à 3.958 milliards de dollars, contre 3.402 milliards un an plus tôt. Ce volume en hausse reflète la forte demande des entreprises et des consommateurs américains pour des produits et des services fabriqués à l'étranger dans un contexte de reprise du commerce international après deux années marquées par la pandémie.

(avec AFP)