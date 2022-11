La France, seul pays à s'enfoncer dans un déficit commercial abyssal avec ses partenaires de l'UE (3/5)

Illustration du fameux « en même temps » : alors que le solde net de nos relations financières avec l'UE plonge à - 10 milliards d'euros par an, notre solde commercial ne cesse de se dégrader par la faute d'un euro trop fort et d'une incapacité à exploiter les opportunités de la guerre économique organisée par l'UE pour policer les rivalités en son sein, à coups de normes et de subventions que nous sommes de moins en moins habiles à influencer en vue de favoriser nos intérêts économiques dans les autres pays européens. On ne peut plus laisser le marché intérieur européen détruire notre économie via les exportations allemandes et les importations néerlandaises en provenance d'Asie consolidées par le droit et les financements européens.

La France est en effet le seul contributeur net à connaître un déficit commercial abyssal au sein du marché unique, et le seul qui ne compense pas ce déficit par des excédents hors UE. Pire, ce déficit commercial s'accroît d'année en année et le seul partenaire majeur avec lequel son solde commercial était structurellement en excédent était... le Royaume-Uni.

France : un déficit commercial de 56,7 milliards en 2021

D'après les chiffres de la douane, le déficit commercial de la France en 2021 vis-à-vis de ses principaux partenaires européens est le suivant : Allemagne (- 13 milliards d'euros), Italie (- 7 milliards), Belgique (- 8,5 milliards), Espagne (- 6 milliards), Pays-Bas (- 9 milliards). Au total, le déficit commercial de la France vis-à-vis de l'UE-27 s'établit précisément à - 56,7 milliards d'euros, en accroissement de plus de 10 milliards en un an. Par rapport aux données d'Eurostat, ce chiffre rend compte avec plus de précision des échanges avec la Belgique et surtout les Pays-Bas, par où transitent la majorité de nos importations de biens et d'énergie avec l'Asie (y compris le golfe persique). Il n'en reste pas moins significatif, et inquiétant.

Graphique sur l'évolution des échanges avec les principaux partenaires européens de la France entre 2019 et 2021 (Milliard d'euros, source : douanes)

Quelle influence de la France dans l'UE ?

Avec un déficit commercial intra-UE abyssal (multiplié par 7 en 20 ans) et un solde net de 10 milliards (multiplié par 4 en 20 ans en part du RNB) entre des contributions en hausse et des retours en baisse, n'est-il pas temps de s'interroger sur la politique française d'influence au sein de l'UE ?

En effet notre influence en Europe n'a fait que diminuer à proportion de nos déficits, alors même que notre position de créancier nous donnait un levier que personne n'a eu l'idée d'actionner depuis vingt ans. N'est-il pas temps de changer, ne serait-ce que pour préserver le développement harmonieux au sein de l'UE ?

Nos partenaires étant satisfaits de la situation, et la cause de nos échecs n'étant à imputer qu'à nous-mêmes, il va de soi que l'initiative ne pourra venir que de nous et d'une politique volontariste en rupture avec la culture de résignation actuellement dominante à Paris, quitte à imposer à nos partenaires le fait accompli si la négociation ne mène nulle part, comme c'est le cas depuis 20 ans. Nous n'avons désormais plus grand-chose à perdre et plus de marges de manœuvre financières et juridiques à gagner, au profit notamment du financement des investissements de défense.

Lire ou relire les deux premiers volets de cette étude de Mars :

Comment les Français financent l'effort de guerre polonais et l'industrie de défense extra-européenne

De quoi la France bénéficie-t-elle en « juste retour » de sa générosité envers l'Union européenne ?

(*) Le groupe Mars, constitué d'une trentaine de personnalités françaises issues d'horizons différents, des secteurs public et privé et du monde universitaire, se mobilise pour produire des analyses relatives aux enjeux concernant les intérêts stratégiques relatifs à l'industrie de défense et de sécurité et les choix technologiques et industriels qui sont à la base de la souveraineté de la France.