Paris : « Nous devons créer des opportunités économiques » avec les villes francophones

LA TRIBUNE. Le bureau de l'Association internationale des maires francophones (AIMF) est réuni à Paris depuis le 27 avril, et jusqu'au 29 avril. Quel en est l'ordre du jour ?

ARNAUD NGATCHA. La maire de Paris, présidente de l'AIMF, voulait accueillir nos homologues avant les Jeux olympiques et paralympiques et leur donner un avant-goût de ce grand événement international pour la capitale, la France et les pays francophones. Nous organisons également un grand débat sur la désinformation et les fausses nouvelles. Les démocraties européennes et africaines sont toutes sujettes à des attaques qui prennent la forme soit d'une manipulation de l'information, soit d'une transformation de la réalité sur les réseaux sociaux. Dans les deux cas, cela participe à une déstabilisation de la démocratie et de ses représentants.

Avec l'équipe municipale, vous avez fait visiter, hier, le Village olympique et paralympique. Ne redoutez-vous pas des manifestations qui viendraient perturber le bon déroulement des Jeux ?

Je n'ai aucune inquiétude. Même le futur-ex secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, dit au Monde que « les Jeux ne doivent pas être pris en otage ». Cela doit en effet rester une grande fête populaire et de transformation de la société. Ce grand événement sera le moyen d'accélérer la transition écologique de Paris et va amener une génération à marquer de leur empreinte l'avenir.

Justement, l'un des thèmes de cette réunion est « les grands projets urbains, catalyseurs d'une économie responsable, sociale et solidaire ». Concrètement sur quoi allez-vous plancher ?

La protection de l'environnement et l'adaptation des villes aux grands enjeux climatiques de demain sont des sujets majeurs. Paris est déjà affectée par des pics de chaleur en raison de sa densité et au regard de la façon dont elle a été construite, très minérale et avec peu d'espaces verts. Que ce soit au C40 Cities Climate Leadership Group ou dans le cadre des Forum Zéro Carbone que la ville coorganise avec La Tribune, Anne Hidalgo porte ces sujets au bureau de l'AIMF. De nos échanges avec les maires africains, nord-américains - Québec, Montréal... - et européens, il en ressort que nous sommes tous confrontés à ce double défi : réduire nos émissions de CO2 et rendre nos villes viables. Les problématiques sont très différentes de Douala à Paris, de Bruxelles à Abidjan, mais la volonté pour y répondre est la même.

Une des particularités de Paris est la concentration de la plus grande diaspora africaine, thème qui vous occupera également...

En effet, j'animerai une table ronde à cet effet, dans l'héritage de Jacques Chirac qui a créé cette organisation. Nous voulons maintenir ce lien entre les diasporas et leur pays d'origine directe, ou celui de leurs parents, que ce soit un lien affectif, familial, et même professionnel, avec le pays d'origine. Un ressortissant rwandais m'a confié qu'il souhaitait, parfois, vouloir retourner au pays pour y construire l'avenir. En dehors du rayonnement de Paris à l'international qui est évident, nous nous devons de garder ces liens forts.

Et économiques ?

Nous devons en effet créer des opportunités économiques pour rendre ces villes encore plus attractives. L'association internationale des maires francophones n'est pas simplement dans le plaidoyer, mais elle est surtout dans l'action. Dans ce cadre, nous travaillons à l'aménagement de villes comme Abidjan, Yaoundé ou Beyrouth, où nous avons par exemple participé à la reconstruction de l'hôpital de la Quarantaine à la suite de l'explosion sur le port le 4 août 2020. L'action internationale de la Ville se Paris passe aussi par des actions directes avec les villes, notamment du continent africain. Par exemple, avec l'Agence française du développement (AFD), j'ai lancé un projet de coopération directe avec Yaoundé sur la rénovation de l'avenue Kennedy en face de l'Institut de France pour la végétaliser. Nos équipes sont allées sur place. Le maire de Kigali est, lui, très demandeur d'intégrer les enjeux environnementaux et des partenariats culturels dans ses politiques publiques. Ainsi, le directeur du Théâtre de la Ville, Emmanuel Demarcy-Motta, s'est rendu sur place, et nous espérons que la compagnie des ballets rwandais puissent se produire à Paris.

Durant ces quelques jours, sera également votée une subvention de 1 million d'euros - 9 millions d'euros avec l'effet de levier - pour l'accès à l'eau et à l'assainissement, le développement de l'agriculture et de la foresterie urbaine et les énergies durables...

Ces grands projets structurants seront soumis au vote du bureau. Parfois, on reproche aux pays du Sud d'être moins engagés. Nous voulons au contraire montrer le soutien des villes et sensibiliser tous nos interlocuteurs à ces questions notamment vis-à-vis du Sahel : Burkina-Faso, la Guinée et le Mali.

