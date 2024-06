Voitures électriques chinoises : la hausse des droits de douane est-elle réellement applicable ?

L'Europe peut-elle se permettre d'augmenter drastiquement ses droits de douane à l'importation de véhicules électriques chinois ? Mercredi dernier, Bruxelles a annoncé jusqu'à 38% de droits de douane supplémentaires sur les voitures électriques en provenance de Chine. Une décision qui résulte de l'enquête lancée par la Commission européenne. La raison ? Des subventions massives auraient été accordées aux constructeurs locaux, entravant les règles du commerce international. En conséquence, Bruxelles prévoit d'ajouter des droits compensateurs de 17,4% au fabricant chinois BYD, 20% à Geely et 38,1% à SAIC qui possède notamment la marque MG. Ces droits s'ajouteront aux 10% déjà mis en place à l'entrée du marché européen.

Une mesure qui devrait prendre effet le 4 juillet prochain de façon provisoire, avant une consultation des Etats membres et une application définitive en novembre. Il n'est donc pas certain que cette hausse des droits de douane soit adoptée, d'autant que la Chine ne compte pas se laisser faire.

« La Chine se réserve le droit de déposer une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et de prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre résolument les droits et les intérêts des entreprises chinoises », a averti He Yadong, porte-parole du ministère du Commerce, lors d'un point presse.

L'Europe en règle

Cette menace n'effraie toutefois pas les économistes. « Quand un Etat demande à l'OMC d'enquêter sur un autre pays, il y a un retour à l'envoyeur. L'Organisation mondiale du commerce enquêterait donc aussi sur la Chine si toutefois cette dernière porte plainte », explique Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste de BDO France. Un risque que l'ex-Empire de milieu n'a pas intérêt à prendre, au vu des plus de 200 milliards de yuans (25,5 milliards d'euros) de subventions accordées aux entreprises locales entre 2014 et fin 2022.

Selon Sébastien Jean, titulaire de la chaire Jean-Baptiste Say d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers, cette mesure européenne n'a rien « d'exceptionnelle » et il est tout à fait possible pour l'Europe de mettre en place des droits de douane différents selon les entreprises. C'est d'ailleurs l'une des mentions spécifiques des règles anti-subventions de l'OMC. Dans ce cas précis, les constructeurs chinois qui ont été les plus subventionnés par le gouvernement chinois sont ceux qui devront payer davantage de droits de douane.

Difficile donc pour Pékin de faire pression sur l'automobile. Le pays se retourne alors vers d'autres aliments, en grande partie exportés de l'Europe vers la Chine, en menant à son tour des enquêtes antidumping sur le cognac ou, plus récemment, le porc.

La difficile entente entre les pays européens

Mais au-delà de la menace chinoise, encore faudra-t-il que les pays membres se mettent d'accord sur une telle mesure. La France et l'Espagne y sont très favorables, l'Allemagne beaucoup moins. Les constructeurs allemands ont, en outre, beaucoup moins intérêt à se mettre à dos la Chine. Et pour cause, ils exportent encore plusieurs de leurs modèles thermiques sur le territoire.

L'un des points d'entente pourrait alors se trouver dans les relations géopolitiques de l'Europe. Les Etats-Unis ont décidé, de leur côté, de relever des droits de douane à 100% pour les voitures électriques venant de Chine, marquant définitivement une guerre ouverte au pays. Et l'Europe devra sans nul doute se positionner in fine entre les deux plus grandes puissances mondiales. « Il n'est pas impossible que Tesla subissent moins de hausse de douane pour que l'Europe ne pas se mettre pas à dos les Etats-Unis », anticipe Anne-Sophie Alsif. L'entreprise a ainsi demandé à revoir les conditions de mise en application de ces droits compensateurs. Et ce n'est pas tout.

L'enjeu se trouve également sur les données des véhicules collectées par les constructeurs. « Vous savez ce que fait toute la population mondiale en temps réel. Il y a une stratégie plus importante avec ces voitures connectées qu'avec une 2 CV », avertit Anne-Sophie Alsif.

Quelles conséquences pour les Européens ?

Cette mesure, fortement populaire chez tous les groupes politiques européens, ne devrait pas trop impacter les consommateurs, nuancent les économistes. Si les industriels peuvent répercuter les droits de douane sur le prix final payé par le client, ils n'ont pas d'intérêt à les appliquer en totalité.

De fait, la Chine compte sur l'Europe pour exporter ses voitures qu'elle n'arrive plus à écouler sur son propre marché. Les entreprises pourraient donc absorber en partie les hausses de taxes douanières. Dans tous les cas, les marges des industriels chinois sont largement suffisantes pour le faire. Les modèles chinois sont vendus deux fois plus chers en Europe que sur le marché domestique, où la concurrence est trop rude pour faire d'importantes marges.

« Les entreprises chinoises ne semblent pas vouloir détruire leurs marges. Les prix actuels se situent légèrement au-dessous des prix des constructeurs européens pour prendre des parts de marché et tester la réaction des consommateurs aux véhicules chinois », précise Alexandre Marian, directeur associé chez AlixPartners.

Reste à savoir jusqu'à quand ces hausses de droits de douane seront maintenues. « Elles sont beaucoup plus difficiles à supprimer qu'à imposer », anticipe Sébastien Jean. Pour Anne-Sophie Alsif, « il faudra voir ce que font les autres pays à l'avenir sur ces droits de douane et réagir en fonction ».