Echanges commerciaux : Comment Trump fait plier le monde

Donald Trump et Xi Jinping ont déclaré samedi une trêve dans leur conflit commercial, en suspendant la mise en oeuvre de nouveaux droits de douane américains sur les importations chinoises, à l'issue d'une rencontre à Buenos Aires. Les deux présidents ont "trouvé un accord pour mettre fin à la mise en oeuvre de nouveaux droits de douane", a annoncé le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, lors d'une conférence de presse, après un dîner de travail de plus de deux heures des dirigeants et de leurs conseillers.

Le vice-ministre du commerce Wang Shouwen a précisé que Washington renonçait à porter comme prévu de 10% à 25% les droits de douane sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises - la moitié du total - à partir du 1er janvier. Mais la Maison Blanche a fait savoir que cette décision n'était que suspendue, plus précisément pour une durée de 90 jours. Mais si les deux pays n'arrivent pas dans ce délai à s'entendre sur des "changements structurels" dans leurs relations commerciales, notamment à propos des transferts "forcés" de technologie et de la propriété intellectuelle, "les droits de douane de 10% seront portés à 25%", selon un communiqué de la présidence américaine.

Pékin va acheter américain

Washington indique aussi que Pékin s'engage à acheter une quantité "pas encore définie, mais très substantielles" de produits américains, pour réduire l'énorme déséquilibre commercial entre les deux pays. En particulier, la Chine va commencer "immédiatement" à acheter des produits agricoles américains, assurent les Américains. Donald Trump a salué une "réunion incroyable et productive ouvrant des possibilités illimitées pour la Chine et les Etats-Unis".

Wang Yi a lui parlé d'un résultat "gagnant-gagnant" de cette réunion, à la fin d'un sommet du G20 sous haute tension en Argentine.

Trump veut la fin rapide de l'Aléna

Donald Trump a expliqué samedi vouloir rapidement mettre fin à l'Aléna, l'accord de libre-échange remontant à 1994 avec le Mexique et le Canada, en faveur du nouveau traité qu'il vient de signer avec eux, au risque d'un affrontement potentiel avec le Congrès. A bord de l'avion Air Force One qui le ramenait aux Etats-Unis de retour du sommet du G20 en Argentine, le président américain a déclaré à des journalistes qu'il allait demander officiellement au Congrès de "mettre fin" à l'Aléna (Accord de libre-échange nord-américain, Nafta en anglais) "dans une période de temps relativement courte". Le nouveau traité doit également être approuvé par les Parlements du Canada et du Mexique.

Cette démarche déclencherait un délai de six mois avant que les Etats-Unis quittent cet accord, durant lequel le Congrès se verrait demander d'approuver le nouvel accord signé vendredi, l'Accord Etats-Unis, Mexique et Canada (AEUMC, USMCA selon l'acronyme anglais). Lors de sa signature à Buenos Aires, une victoire pour lui après des mois de négociations tendues, Donald Trump avait qualifié le nouvel accord de "tellement meilleur que l'Aléna", qu'il juge "désastreux" pour l'économie américaine, l'accusant d'avoir fait perdre des millions d'emplois notamment dans l'automobile.

L'AEUMC prévoit de faire acheter américain

L'AEUMC prévoit pour le secteur automobile des règles incitant à se fournir en matériaux et composants aux Etats-Unis et une clause forçant le Mexique à augmenter les salariés du secteur. "Il sera mis fin (à l'Aléna) et le Congrès aura le choix entre l'AEUMC ou la situation d'avant l'Aléna, qui fonctionnait très bien", a poursuivi le président républicain. Donald Trump avait estimé la veille qu'il n'aurait pas de difficultés à obtenir l'accord du Congrès mais certains démocrates, qui contrôleront la Chambre des Représentants à partir de janvier, ont affiché leur scepticisme.

Le nouvel accord est encore "un travail en cours", a déclaré vendredi la chef des démocrates au Congrès américain, Nancy Pelosi, désignée la semaine dernière comme candidate par son parti pour présider la Chambre et devenir "Speaker", troisième personnage le plus important de la politique américaine après le président et le vice-président. "Ce qui ne s'y trouve pas encore, ce sont des garanties concernant les travailleurs" et l'environnement, a-t-elle précisé lors d'une conférence de presse.