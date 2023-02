Écosse : la Première ministre indépendantiste Nicola Sturgeon démissionne

Fragilisée par une loi récente facilitant le changement de genre en Ecosse, la dirigeante de 52 ans, qui est restée longtemps très populaire et qui portait le combat pour un nouveau référendum d'indépendance, a annoncé ce mercredi 15 février sa démission après huit ans au pouvoir, selon les médias britanniques.

La date effective de sa démission attendue, ainsi que les raisons exactes de son départ ne sont pas encore connues.

Son départ, sans successeur évident, porte un coup à la cause indépendantiste, le combat de sa vie dont elle était la figure incontestée, déterminée et appréciée du public.

Sturgeon, militante fervente de l'indépendance et du maintien dans l'UE

Nicola Sturgeon est arrivée à la tête du Parti national écossais (SNP) et du gouvernement écossais après la démission de son prédécesseur Alex Salmond en 2014. Les Ecossais avaient alors voté à 55% en faveur d'un maintien au sein du Royaume-Uni. Reprenant le combat pour l'indépendance, et revigorée par le Brexit auquel les Ecossais s'étaient majoritairement opposés, Nicola Sturgeon n'avait cessé de se battre pour obtenir un nouveau vote sur l'indépendance, demande rejetée par Londres.

Accumulant les succès électoraux, elle était une nouvelle fois élue en mai 2021 avec une majorité pro-indépendance au Parlement local avec les Verts.

La Première ministre écossaise espérait organiser un nouveau référendum cette année, alors que le sentiment indépendantiste s'est renforcé en Ecosse depuis le Brexit de 2016, mais la Cour suprême britannique a jugé en novembre que le gouvernement écossais ne pouvait pas organiser une telle consultation sans l'aval du Parlement britannique.

Nicola Sturgeon a rétorqué qu'elle transformerait les prochaines élections législatives britanniques en un référendum de facto afin d'accroître la pression sur Westminster pour qu'il accorde un nouveau vote.

Le soutien à l'indépendance a dépassé les 50% après la décision de la Cour suprême, mais il a reculé au cours des dernières semaines. Et sa stratégie électorale consistant à vouloir transformer la prochaine campagne pour les législatives, prévues dans moins de deux ans, en un référendum de facto sur une sécession, a été peu appréciée des électeurs.

Controverse sur la question transgenre

Personnellement, Nicola Sturgeon a été fragilisée par l'adoption en décembre par son gouvernement d'une loi très controversée facilitant la transition de genre, permise dès 16 ans et sans avis médical.

Londres a indiqué vouloir s'opposer à ce projet de loi visant à faciliter le changement de sexe légal, et la mesure a été critiquée par des féministes, y compris l'autrice à succès de la saga Harry Potter J. K. Rowling, qui vit en Ecosse. Les critiques du texte estiment que des prédateurs sexuels peuvent s'en servir pour accéder à des lieux réservés aux femmes.

Juste après le vote, un scandale est venu donner de l'eau au moulin de ses détracteurs: une femme transgenre condamnée pour avoir violé des femmes avant sa transition avait été incarcérée dans une prison pour femmes, créant de vives réactions. Elle a finalement été transférée vers une prison pour hommes, poussant Nicola Sturgeon à un rare revirement.

« Peuple d'Écosse, je vous remercie du fond du coeur » [Extrait du discours] « Être Premier ministre d'Écosse est, à mon avis - certes partial - le meilleur emploi au monde. « C'est un privilège sans égal, un privilège qui m'a soutenue et inspirée, dans les bons moments comme dans les heures les plus pénibles de mes jours les plus difficiles. « Je suis fière d'être la première femme, et la plus ancienne, à occuper ce poste important. « Et je suis fière de ce qui a été accompli au cours de toutes ces années où je suis entrée à Bute House (*). « Cependant, depuis mes tout premiers instants à ce poste, j'ai toujours gardé à l'esprit que, bien remplir ma mission, consistait aussi à savoir reconnaître - presque instinctivement - quand le moment serait venu de laisser la place à quelqu'un d'autre. « Et lorsque ce moment arrive, il faut avoir le courage de le faire, même si, pour de nombreuses personnes dans tout le pays et dans mon parti, cela peut sembler trop tôt. « Dans ma tête et dans mon cœur, je sais que ce moment est arrivé ; « Que c'est bon pour moi, pour mon parti, et pour le pays (...) » Lire la suite sur le site du Parti national écossais ___ NOTE (*) La Bute House (en gaélique écossais : Taigh Bhòid) est la résidence officielle du Premier ministre d'Écosse.

(avec AFP et Reuters)