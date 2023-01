En Russie, la relance du marché des changes privilégie le yuan pour se «dédollariser»

C'est un pas de plus pour renforcer les liens économiques entre la Russie et la Chine: vendredi, à la Bourse de Moscou la reprise des opérations d'achat et de vente de devises étrangères sur le marché national des changes, en yuan pour commencer, signe de l'importance grandissante de la monnaie chinoise pour la Russie. « Les opérations d'achat et de vente de devises seront effectuées par la Banque de Russie sur le marché intérieur (à) la Bourse de Moscou dans l'instrument yuan-rouble », avait annoncé mercredi le ministère russe des Finances dans un communiqué. La date de reprise avait été fixée au vendredi 13 janvier.

La Russie avait interdit tout échange sur le marché des devises depuis février 2022, dans la foulée du lancement de son offensive en Ukraine qui avait entraîné une pluie de sanctions économiques et fait vaciller l'économie russe pendant plusieurs jours.

Dans les faits, la Russie, via sa banque centrale, va ainsi acheter et stocker du yuan, devise qu'elle utilisera ensuite pour équilibrer son budget fédéral selon les variations des revenus liés aux hydrocarbures. Il n'a pas été précisé si d'autres devises allaient accompagner le yuan dans un futur proche.

Moins dépendre de Washington

Jusqu'à son intervention militaire en Ukraine, la Russie utilisait principalement des dollars et des euros pour équilibrer son budget. Mais Moscou est désormais engagé dans une course pour dédollariser son économie de façon à être moins dépendante de Washington, son rival diplomatique. Moscou cherche ainsi à renforcer ses liens avec l'Asie, en particulier avec la Chine, en tentant de faire front commun avec Pékin contre les Occidentaux.

Dans son communiqué mercredi, le ministère russe des Finances a déclaré vouloir « réduire l'impact des conditions volatiles du marché de l'énergie sur l'économie et les finances publiques russes », laissant entendre que le retour des opérations sur devises aideraient notamment à limiter l'impact du plafonnement du prix de son pétrole par les pays du G7, de l'UE et l'Australie.

Entre vendredi et le 6 février prochains, 54,5 milliards de roubles (environ 800 millions de dollars au taux actuel) seront vendus sur le marché des changes, avait précisé la même source, pour compenser des recettes en baisse liées aux hydrocarbures.

La banque centrale russe, de son côté, a précisé qu'elle interviendrait « chaque jour de Bourse du mois » pour « limiter l'impact de ces opérations sur la dynamique des taux de change » et « maintenir la stabilité financière » de l'économie russe.