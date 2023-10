Etats-Unis : la Fed voit l'économie se stabiliser

La Fed affiche un optimisme mesuré. Les perspectives vers un atterrissage en douceur de l'économie américaine semblent se matérialiser, avec un marché de l'emploi un peu moins tendu, sauf pour les salariés les plus qualifiés, selon sa dernière enquête publiée mercredi. « La perspective à court terme pour l'économie a été décrite généralement comme stable avec une croissance un peu plus faible », détaille la Fed dans son « Beige Book ».

Lire aussiFed : une nouvelle hausse de taux ? Les membres de la banque centrale restent divisés

Sur les douze régions américaines étudiées par la Fed, six connaissent une activité stable ou en légère baisse, quand l'autre moitié voit son activité progresser légèrement. Ce rapport, qui paraît généralement deux semaines avant la prochaine réunion monétaire, porte sur une période de six semaines avant le 6 octobre. « Les dépenses des consommateurs ont été mitigées, en particulier pour les ventes au détail et l'automobile, du fait d'une différence entre les prix et l'offre disponible », vante la Fed.

Les services vont mieux

Cependant, les services vont mieux, néanmoins « l'activité touristique (qui) a continué de s'améliorer » mais commence également à montrer des signes de faiblesse. « Certaines régions ont fait état d'un léger ralentissement des dépenses de voyage ».

Les taux d'intérêt élevés, à cause de la hausse réalisée par la Fed sur les 19 derniers mois, rendent les crédits plus chers, avec un impact sur l'activité des banques, où les demandes de prêts sont en léger recul. Du côté du marché du travail, la tension existante semble disparaître peu à peu, entre des employeurs qui « ne se sentent plus pressés de recruter » et une hausse du nombre de candidats par offre d'emploi.

Quant à l'inflation, les prix de ventes progressent moins rapidement que ceux des prix à la production, ce qui rend plus compliqué pour les entreprises de maintenir leurs marges. Dans l'ensemble, les prix sont attendus à la hausse sur les prochains trimestres mais à un rythme plus réduit que celui observé jusqu'ici.

Les grèves observées dans le secteur de la construction automobile, en particulier dans le nord du pays, n'ont pas eu d'effet sur l'économie des régions concernées. Mais elles commencent en revanche à être prises en compte dans les perspectives des régions de Chicago et Cleveland, relève par ailleurs le Livre Beige.

Inflation stable

Enfin, l'inflation globale s'est élevée en septembre à 3,7% sur un an, stable par rapport au mois précédent, et 0,4% sur un mois, selon l'indice CPI, sur lequel sont indexées les retraites. La prochaine réunion de la Fed se tiendra les 31 octobre et 1er novembre.

Pour rappel, lors de sa dernière réunion les 19 et 20 septembre dernier, la Fed a maintenu son principal taux directeur dans la fourchette de 5,25 à 5,50%, son plus haut niveau depuis 2001. Les responsables avaient cependant signalé qu'ils pourraient encore les relever d'ici la fin de l'année.

Lire aussiEtats-Unis : mauvais signal pour la Fed, l'inflation accélère

La décision sera prise à la fin du mois, lors de la prochaine réunion de l'institution, les 31 octobre et 1er novembre. La position que la Réserve américaine doit adopter pour lutter contre l'inflation suscite constamment le débat entre les « faucons », adeptes d'une politique monétaire restrictive, et les « colombes », prônant une approche plus souple au sein de la Fed.