Fed : une nouvelle hausse de taux ? Les membres de la banque centrale restent divisés

Un tour de vis supplémentaire pourrait être acté par la Réserve fédérale américaine (Fed). « Les dépenses se sont poursuivies à un rythme soutenu et le marché du travail reste tendu. Cela suggère que le taux directeur pourrait devoir augmenter encore et rester restrictif pendant un certain temps », a appuyé Michelle Bowman, une gouverneure de la Fed, lors d'un discours à Marrakech (Maroc) ce mercredi 11 octobre, où se tiennent les assemblées d'automne du FMI et de la Banque mondiale.

« Nous avons constaté certains progrès dans la réduction de l'inflation », mais celle-ci « reste bien supérieure à l'objectif de 2% » de la Fed, a-t-elle ajouté. L'indice CPI de l'inflation, sur lequel sont indexées les retraites, sera publié ce jeudi pour le mois de septembre. Après être reparti à la hausse cet été, il devrait être orienté à la baisse, et s'établir à +3,6% sur un an, contre +3,7% le mois dernier, selon le consensus de MarketWatch. L'indice PCE, privilégié par la Fed, sera lui publié plus tard dans le mois.

Lire aussiEtats-Unis : mauvais signal pour la Fed, l'inflation accélère

Pour rappel, lors de sa dernière réunion les 19 et 20 septembre dernier, la Fed a maintenu son principal taux directeur dans la fourchette de 5,25 à 5,50%, son plus haut niveau depuis 2001. Les responsables avaient cependant signalé qu'ils pourraient encore les relever d'ici la fin de l'année. La décision sera prise à la fin du mois, lors de la prochaine réunion de l'institution, les 31 octobre et 1er novembre.

Un resserrement sur le long terme

La position que la Réserve américaine doit adopter pour lutter contre l'inflation suscite constamment le débat entre les « faucons », adeptes d'une politique monétaire restrictive, et les « colombes », prônant une approche plus souple au sein de la Fed.

Michelle Bowman avait déjà tenu un discours similaire la semaine dernière devant des banquiers en Virginie Occidentale. Le vice-président de la Fed partage cette vision. « Il pourrait être trop tôt pour affirmer que nous avons suffisamment resserré pour faire revenir l'inflation à notre objectif de 2% », a déclaré Philip Jefferson lundi, lors d'un discours à Dallas (Texas), à l'occasion de la rencontre annuelle de la National Association for Business Economics (NABE). « Une politique monétaire restrictive pourrait s'avérer nécessaire plus longtemps que prévu pour ramener l'inflation à 2% », a-t-il ajouté.

Même son de cloche pour la présidente de l'antenne de Dallas. Lorie Logan a estimé que les taux pourraient rester élevés plus longtemps que prévu. « Je prévois que nous aurons besoin de conditions financières toujours restrictives pour ramener l'inflation à 2% en temps opportun et atteindre durablement nos objectifs d'emploi maximal et de stabilité des prix », avait-elle souligné devant cette même audience.

Lire aussiHausse des taux : la BCE refuse de baisser la garde, l'inflation est encore trop forte

Voie de substitution

A contrario, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a une vision drastiquement opposée. Pour lui, il n'y a « plus besoin d'accroître les taux d'intérêt », car la politique monétaire était actuellement suffisamment restrictive et n'avait pas fini de montrer ses effets, comme il l'a déclaré mardi.

Deux présidents de Fed régionales ont, de leur côté, estimé que, bien que la politique monétaire ait encore besoin d'être resserrée, cela pourrait se faire autrement que par une hausse du principal taux directeur. Ils estiment que les conditions monétaires plus strictes provoquées par la hausse des rendements des bons du Trésor pourraient avoir un effet similaire. Ces taux, cependant, ont reculé mardi, en réaction notamment à ces commentaires.

Renforcer ou non le système bancaire, le débat se poursuit Michelle Bowman a par ailleurs évoqué ce mercredi la nécessité de renforcer la régulation bancaire. Plusieurs propositions, visant « à accroître la solidité et la résilience du système bancaire », font l'objet d'une consultation publique jusqu'au 30 novembre. L'idée de renforcer la réglementation était apparue plus pressante avec la crise du secteur bancaire américain en mars, dans la foulée de la faillite de Silicon Valley Bank (SVB). Mais les désaccords persistent parmi les régulateurs bancaires sur l'opportunité de mettre en place ces changements. « Nous devons veiller à ce que ces modifications ne nuisent pas à la viabilité à long terme des banques, en particulier des banques de taille moyenne et petite », a indiqué la gouverneure. « La réforme de la réglementation peut présenter des risques importants pour la stabilité financière », a-t-elle ajouté, soulignant aussi que ces mesures « ont également la capacité de déprimer l'activité économique en réduisant la disponibilité du crédit ou en limitant la disponibilité des produits ou services financiers ».

(Avec AFP)