Etats-Unis : La Réserve fédérale (Fed) prévoit une nouvelle hausse de ses taux d’ici la fin de l’année

La Réserve fédérale maintient ses taux d'intérêt directeurs dans la fourchette de 5,25% à 5,5%, à leur plus haut niveau depuis 22 ans. Mais elle anticipe une hausse supplémentaire de 25 points de base cette année. Que la banque centrale n'augmente pas ses taux dès maintenant n'est pas une surprise. Cela avait été largement anticipé par le marché. En revanche, l'incertitude était sur la trajectoire que souhaitait prendre la banque centrale. Et ce soir, la tendance est clairement à la poursuite d'une politique monétaire restrictive et une approche de taux élevés pour longtemps. Ce qui pesé sur les indices boursiers américains, sans pourtant pousser à la hausse le taux du dix ans américain.

La banque centrale a doublé sa prévision de croissance des Etats-Unis en 2023 à 2,1%, contre 1% prévu en juin. « L'économie progresse à un rythme solide », a souligné l'institution à l'issue de sa réunion de son comité fédéral de l'open market (FMOC), qui a pris sa décision de statu quo « à l'unanimité ».

« Les taux resteront restrictifs jusqu'à ce que nous soyons confiants dans le ralentissement de l'inflation vers 2% », prévient Jerome Powell qui précise que cela pourrait prendre du temps.

Taux élevés en 2024

Du coup, ses prévisions de taux des fed funds (connues sous le nom de dot plot) ont été revues à la hausse, avec des taux à 5,1% en 2024, contre 4,6% pour les estimations publiées en juin dernier.Ce qui veut dire que les taux directeurs devraient culminer entre 5,5% et 5,75% - d'où la prochaine hausse de 25 points de base - mais aussi que la Fed prévoit moins de baisse des taux pour 2024 (et 2025 d'ailleurs).

Rappelons que le marché tablait, avant la réunion, sur une baisse de 100 points de base d'ici la fin de 2024, avec des baisses de taux dès mars ou avril. Les économistes sont plutôt sur une baisse à partir du troisième trimestre. Le marché devrait cependant se réajuster sur les prévisions de la Fed.

Lire aussiFed : pas de hausse des taux en vue aux Etats-Unis

Depuis mars 2022, la banque centrale a pourtant mené l'une de ses politiques monétaires les plus restrictives depuis des décennies pour ralentir la demande des consommateurs et les investissements des entreprises afin de casser la spirale inflationniste.

La poursuite du resserrement monétaire montre que la priorité de la Fed reste le niveau d'inflation, qu'elle entend ramener à 2 %, alors que les signes de ralentissement de l'activité se multiplient, notamment dans la construction, et que le moral des ménages est au plus bas, sur fond de grèves dans le secteur automobile et de la reprise du remboursement des prêts étudiants.