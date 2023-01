Etats-Unis : un défaut de paiement provoquerait « une crise financière mondiale », avertit Janet Yellen

Les Etats-Unis ont atteint jeudi le plafond de l'endettement public. Une limite qui oblige le ministère américain des Finances à prendre des mesures d'économies pour assurer le paiement de ses engagements financiers. Alors que le défaut de paiement est une épée de Damoclès, l'administration Biden et la nouvelle majorité républicaine à la Chambre des représentants s'affrontent pour planifier une baisse de la dépense publique et des impôts. Et aucun des deux camps ne veut pour l'heure reculer sur ses positions.