Poids de la dette, inflation et démission de Liz Truss : quelles leçons à retenir pour Macron ?

Au Royaume-Uni, l'annonce du mini-budget, le 23 septembre, et les événements qui ont suivi jusqu'à l'annonce de la démission de la première ministre Liz Truss, le 20 octobre, ont suscité un regain d'intérêt pour le risque de « dominance budgétaire », c'est-à-dire une situation dans laquelle la banque centrale abandonne son objectif de stabilité des prix pour aider le gouvernement à financer ses déficits.

Mais dans quelle mesure cette séquence d'événements doit-elle nous pousser à repenser les relations entre les gouvernements, en charge de la politique fiscale, et les banques centrales indépendantes, en charge de la politique monétaire avec un mandat de stabilité des prix ? Que nous apprend-elle sur ce risque de dominance budgétaire ?

La manière canonique d'analyser les interactions fiscales et monétaires a été introduite par les économistes américains Thomas Sargent et Neil Wallace il y a 40 ans. Dans leur contexte, la principale question est de savoir qui ajuste sa politique entre le gouvernement et la banque centrale pour que le gouvernement satisfasse sa contrainte budgétaire. Si le gouvernement réussit à imposer une trajectoire de déficits futurs - il « agit en premier » dans le langage de Sargent et Wallace -, la banque centrale est obligée de « se dégonfler » et de financer les besoins futurs du gouvernement.

Pressions sur les banques centrales

Une telle situation ressemble à s'y méprendre au mini-budget britannique et à ses engagements de réductions drastiques de certaines taxes. Mais les événements au Royaume-Uni montrent qu'il peut être plus difficile que nous ne le pensions pour le gouvernement d'« agir en premier » et de « coincer » la banque centrale en imposant une trajectoire de déficits futurs. Le ministre des Finances a démissionné le 14 octobre - avant que Liz Truss ne quitte elle-même le 10, Downing Street. Presque tous les plans budgétaires annoncés ont été retirés.

In fine, la « dominance monétaire » - c'est-à-dire une situation où la banque centrale privilégie son mandat de stabilité des prix et oblige le gouvernement à adopter une trajectoire de déficits plus soutenables - pourrait éventuellement l'emporter. C'est d'ailleurs ce que notent un certain nombre d'observateurs tels que Jason Furman, ancien président du conseil des conseillers économiques sous la présidence de Barack Obama aux États-Unis.

Une telle dominance monétaire ne va pourtant pas de soi aujourd'hui, dans un contexte de pressions accrues sur les banques centrales en raison notamment du niveau important des dettes publiques, du caractère importé d'une partie de l'inflation et des besoins importants de financement, par exemple, de la transition verte.

Forte réaction des marchés

Alors, quels sont les déterminants expliquant qui remporte finalement la partie entre la banque centrale et le gouvernement ? Parmi ces nombreux déterminants, l'expérience britannique montre que le plus important - qui manque dans la plupart des analyses - est le fonctionnement du marché de la dette.

Pour emprunter le langage de Markus Brunnermeier, professeur d'économie à Princeton, la domination monétaire découle en partie de la « domination financière » : l'exposition du secteur financier à la dette britannique et, notamment, des fonds de pension a été clé dans la forte réaction des marchés et la brutale hausse des taux.

Si les investisseurs sur le marché de la dette réagissent fortement à une politique budgétaire déséquilibrée - entraînant une pénurie de liquidités sur ces marchés clés - alors l'action de la banque centrale devient essentielle pour éviter le défaut et réduire le coût pour le gouvernement de s'engager dans cette politique budgétaire.

Mais ces interventions de la banque centrale ne sont pas neutres non plus et cette banque centrale peut préférer limiter le plus possible ses interventions : dans un contexte d'inflation d'ores et déjà élevée et de craintes quant à la crédibilité de la livre sterling, une monétisation trop importante des déficits aurait été catastrophique pour la stabilité monétaire du Royaume-Uni.

Croyances des investisseurs

Ainsi, trois éléments ont été déterminants pour que la banque centrale s'impose et que la domination monétaire se concrétise : (i) le marché a fortement réagi aux nouvelles budgétaires britanniques, (ii) la banque centrale était suffisamment disposée à dissuader la domination budgétaire, (iii) le gouvernement britannique se rend compte que le coût de la domination budgétaire pour le gouvernement dépasse ses gains attendus.

De ce fait, trois « joueurs » ont compté pour l'issue du jeu entre la banque centrale et le gouvernement, faisant ainsi écho à notre recherche récente dans laquelle nous nous interrogions : « La Banque centrale, le Trésor ou le marché : lequel détermine le niveau des prix ? ».

Qu'implique ce rôle du marché pour les banques centrales dans cette question du risque de dominance budgétaire ? Premièrement, il est clé pour les banques centrales et leurs mandats de stabilité des prix qu'elles influencent les croyances des investisseurs : lorsque les investisseurs pensent que la banque centrale va se « dégonfler », les marchés ne réagiront pas aux politiques fiscales trop expansionnistes et la dominance budgétaire prévaudra.

Deuxièmement, les banques centrales doivent également laisser les prix sur les marchés de dette refléter les croyances des investisseurs quant aux risques liés à la politique fiscale. Cela n'est pas nécessairement satisfait lorsque les banques centrales sont trop interventionnistes sur ces marchés, même si d'autres motifs peuvent justifier des interventions comme une éventuelle exubérance des marchés.

Ce dernier point doit pousser à la réflexion des banques centrales comme la Banque centrale européenne (BCE), notamment en ce qui concerne son nouvel instrument - son outil « anti-fragmentation », le Transmission Protection Instrument - qui lui permet d'agir en cas de variation du taux de financement d'un pays.

Par Éric Mengus, Professeur associé en économie et sciences de la décision, HEC Paris Business School et Guillaume Plantin, Professor, Research and Faculty Dean, Sciences Po.

