Élection législatives en Inde  : sans surprise, le Premier ministre nationaliste Narendra Modi se place en tête du scrutin

[Article publié le mardi 4 juin 2024 à 07H31 et mis à jour à 08H16] À la suite d'élections législatives XXL, la plus grande démocratie du monde, comme l'Inde aime à se qualifier, devrait reconduire ce mardi le Premier ministre nationaliste Narendra Modi, 73 ans. Quelque 642 millions d'électeurs - un record mondial - ont voté durant les six semaines de ce scrutin marathon, qui s'est achevé samedi. Et alors qu'un quart des voix avaient été dépouillées, le parti du chef du gouvernement était déjà en tête avec 39,3%, selon la commission électorale.

Le scrutin, organisé en sept phases, a été d'une immense complexité logistique, les électeurs votant dans des mégalopoles comme New Delhi et Bombay mais aussi dans des régions reculées et peu peuplées. L'Inde a recours à des machines électroniques permettant le dépouillement rapide des bulletins de vote. Le commissaire électoral en chef, Rajiv Kumar, a vanté lundi « l'incroyable puissance de la démocratie indienne » et assuré qu'un « processus de dépouillement solide était en place ».

À l'issue, tous les observateurs estiment que Narendra Modi l'emportera au terme d'une campagne marquée par ses appels de plus en plus forts au sentiment nationaliste hindou. C'est au siège de son parti, le Bharatiya Janata Party (BJP), que les membres du partisans du Premier ministre s'apprêtent à fêter leur victoire. La grande inconnue reste de savoir si le BJP obtiendra la majorité qualifiée des deux tiers à la chambre basse, comme il l'ambitionne. Lors des dernières élections en 2019, ce parti avait remporté 303 sièges, soit 31 de plus que la majorité absolue.

Pour assurer sa réélection, Narendra Modi a mis en avant son bilan économique : L'inflation a également dans le pays, pour atteindre moins de 5% en avril. Par ailleurs, la Bourse indienne a de quoi faire pâlir les autres économies émergentes. Début janvier, elle est même devenue la quatrième place boursière mondiale, avec une capitalisation atteignant les 4.300 milliards de dollars, dépassant Hong Kong.

Sa croissance annuelle atteint 8,2% sur son exercice budgétaire 2023-2024, contre 7% l'année d'avant. Le pays contribue pour 16% à la croissance mondiale en 2023, selon le FMI, et pour 2024, l'institution parie même sur une croissance de 6,8%, soit l'une des plus élevées dans le monde. Des résultats dus notamment au secteur de la construction tiré par les investissements du gouvernement dans les infrastructures. Des routes ont notamment été réalisées pour construire et développer le réseau routier à travers le pays ainsi que des ports.

Des opposants qui ont eu du mal à peser

Néanmoins, le PIB par habitant est de 2.410,9 dollars en 2022, d'après les chiffres de la Banque Mondiale, soit le plus faible des pays du G20. Concernant son indice de développement humain, l'Inde se classait au 134e rang mondial en 2022. « Les programmes sociaux mis en place ont pu faire reculer l'extrême pauvreté, mais n'ont pas permis l'émergence d'une vraie classe moyenne en mesure de consommer davantage », pointe Catherine Bros. Difficile alors pour l'Inde de poursuivre son élan sur le long terme, la consommation étant un facteur de croissance.

Autre dossier brûlant sur le bureau de Modi : le chômage des jeunes. « La jeunesse a de plus en plus de mal à trouver des emplois, et encore plus en cohérence avec leurs niveaux d'études qui ont demandé des investissements considérables de la part des familles », note la spécialiste.

Un bilan en demi-teinte que les opposants au Premier ministre, parfois paralysés par des luttes intestines, n'ont pas pu retourner en leur faveur tant ils ont eu du mal à peser face au BJP, une machine à gagner.

Par ailleurs, le scrutin a été marqué par une campagne sans précédent de désinformation. Un véritable déluge de vidéos altérées et d'images accompagnées de légendes trompeuses s'est ainsi abattu sur les réseaux sociaux tout au long du marathon législatif dans ce pays aux centaines de millions d'électeurs. Au cours des sept phases de vote étalées sur six semaines, la cellule d'investigation numérique de l'AFP a procédé à 40 vérifications d'informations trompeuses en lien avec le scrutin. Des vidéos altérées ont ainsi montré l'opposant Rahul Gandhi appelant les électeurs à voter pour l'actuel Premier ministre ou l'associant à tort aux pays rivaux de l'Inde: le Pakistan et la Chine.

La minorité musulmane inquiète du sentiment pro-hindou

Dimanche, une des figures les plus éminentes de l'opposition, Arvind Kejriwal, ministre en chef de Delhi qui avait appelé à « voter contre la dictature », est retourné en prison. Accusé d'avoir reçu des pots-de-vin pour accorder des licences d'alcool à des entreprises privées, il avait été libéré sous caution le mois dernier, le temps de faire campagne.

L'orientation nationaliste hindoue du gouvernement Modi suscite par ailleurs une anxiété croissante chez les quelque 200 millions de musulmans de cette démocratie, constitutionnellement laïque. Ses commentaires concernant la communauté musulmane, qu'il décrit volontiers comme « des infiltrés », ont également suscité les critiques des responsables de l'opposition.

Modi, un acteur incontournable sur la scène internationale Longtemps ostracisé par certains pays occidentaux pour son nationalisme hindou décomplexé, le Premier ministre indien Narendra Modi, est devenu un acteur incontournable sur la scène internationale. Le président russe Vladimir Poutine vante le « partenariat privilégié » entre les deux pays, son homologue américain Joe Biden évoque des « valeurs communes » et l'a convié à s'exprimer devant le Congrès à Washington, et Emmanuel Macron n'est pas en reste. Le chef d'Etat français l'a ainsi convié comme invité d'honneur du défilé militaire du 14-Juillet à Paris l'an dernier, lui remettant la plus haute distinction nationale pour « l'excellente relation d'amitié et de confiance qui unit la France et l'Inde ». Un parcours aux allures de revanche pour ce fils d'un simple vendeur de thé, qui avait été déclaré persona non grata aux Etats-Unis et au Royaume-Uni après des émeutes interreligieuses sanglantes en 2002 au Gujarat, État dont il était alors gouverneur.

(Avec AFP)