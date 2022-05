Ukraine : très soutenu, Biden près d'obtenir le vote d'une colossale rallonge de 40 milliards de dollars

Bien que plus de 13 milliards de dollars ont déjà été votés précédemment, le président des Etats-Unis avait demandé fin avril une gigantesque augmentation de l'aide à l'Ukraine, à 33 milliards. Lundi soir, les élus de la Chambre -démocrates et républicains parfaitement au diapason- ont non seulement massivement approuvé la demande mais ils l'ont renchéri. Certes, il reste au Sénat à jouer la même partition, mais derrière cette unanimité, il y a une claire compréhension de la taille de l'enjeu: la possibilité d'une victoire de l'Ukraine, ce qui expliquerait une certaine "euphorie" à Washington...