L'Inde va devenir un poids lourd mondial de la production de lithium

Dans la course aux métaux stratégiques qu'impose la transition énergétique, l'Inde vient de marquer un point en annonçant la découverte d'un des plus importants gisements de lithium du monde. Situé au nord du pays, dans les régions du Jammu et du Kashmir, ses ressources sont évaluées à 5,9 millions de tonnes. Jusqu'ici, le pays n'avait identifié qu'un seul gisement dans la région du Karnataka, dans le sud-ouest du pays. Mais les ressources identifiées ne s'élèvent qu'à 1.600 tonnes.

Septième rang

Cette découverte propulse l'Inde au septième rang des pays possédant des ressources de lithium derrière la Bolivie, l'Argentine, le Chili, les Etats-Unis, l'Australie et la Chine, selon les chiffres de l'USGS, l'institut des études géologiques des Etats-Unis. Cette découverte offre une diversification géographique des ressources, la moitié étant concentrée en Amérique latine.

Cette découverte est une manne pour le géant asiatique. Le métal est indispensable dans l'électronique, par exemple les smartphones, mais sa demande a explosé ces dernières années avec sa présence dans les batteries pour véhicules électriques et les panneaux solaires. Entre 2021 et 2022, la consommation a bondi de 41%, avec une offre qui peine à suivre. En 10 ans, sa production annuelle est passée de 35.000 tonnes à 130.000 tonnes en 2022, selon l'USGS. Mais elle peine à suivre, ce qui se reflète dans les prix. En 2015, une tonne de lithium s'échangeait entre 4.000 et 5.000 dollars la tonne. Aujourd'hui, elle cote au-dessus des 48.000 dollars. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que le marché du lithium pèsera 800 milliards de dollars à l'horizon 2030.

Pour l'Inde, un tel gisement va permettre de réduire sa dépendance aux importations, notamment d'Australie, et accroître l'autonomie et la souveraineté du pays, un atout pour le Premier ministre Narendra Modi, dont la politique économique a pris un tournant protectionniste ces dernières années sur fond de discours nationaliste.

En réalité, l'Inde pratique les réductions d'impôt sur les sociétés, les incitations à l'investissement et développe ses infrastructures pour stimuler les investissements en capital dans le secteur manufacturier pour transformer le pays en « usine du monde ». La part de ce secteur dans le PIB pourrait passer de 15,6 % à 21 % d'ici 2031, en faisant doubler la part de marché à l'exportation de l'Inde.

Contrairement à l'Europe, les Etats-Unis ou la Chine, l'économie indienne a affiché un taux de croissance enviable de 7,3% en 2022, une des meilleures performances mondiales dans une conjoncture morose, et devrait encore progresser de 6,6%, en 2023, estime la Banque mondiale.

Un exemple de cette dynamique est l'annonce faite cette semaine par Renault-Nissan d'un investissement d'environ 600 millions de dollars dans le pays. Le groupe ambitionne de se renforcer sur ce marché de l'automobile prometteur où ils comptent lancer six nouveaux modèles dont deux électriques.

« Selon le plan Vision 2030, le gouvernement vise une part de 30% de véhicules électriques à l'horizon 2030. Ce marché devrait connaître une croissance significative, avec un large écosystème industriel diversifié en expansion, englobant les véhicules électriques, leurs composants et leurs technologies », ambitionne le gouvernement.

Une longue route

Toutefois, il reste encore une longue route avant que le lithium indien arrive dans les batteries des véhicules électriques. L'approbation de l'exploitation passe par plusieurs étapes : l'exploration et la faisabilité, l'aménagement et la construction du site, l'exploitation minière et la fermeture et la restauration du site.

Ensuite, les autorités administratives devront établir un appel d'offres auquel pourront répondre les compagnies minières pour extraire le minerai, le concentrer et le raffiner. Le processus prend en général entre cinq et dix ans.

En outre, le pays se trouve confronté au défi de produire davantage d'électricité décarbonée. Or, malgré les ambitions affichées, ce n'est pas la direction actuelle. Pour tenir le rythme élevé de la croissance de son économie, l'Inde, qui va devenir le pays le plus peuplé du monde cette année, a donc besoin de plus d'électricité, et n'a pas d'autre choix que de se tourner vers le charbon. « La consommation de charbon de l'Inde a doublé depuis 2007 à un rythme annuel de 6%, et elle est bien partie pour être le moteur de la croissance de la demande mondiale de charbon », soulignait il y a quelques semaines l'AIE. Pour la seule année 2022, le pays a mis en exploitation 64 nouvelles mines!

