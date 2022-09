L'UE veut constituer des « réserves stratégiques » de lithium et de terres rares, « bientôt plus importants que le pétrole et le gaz »

Le lithium (ce composant crucial pour la fabrication des batteries électriques), et les terres rares (métaux stratégiques nécessaires à la fabrication de puces, d'écrans LCD, d'équipements militaires ou d'éoliennes), « seront bientôt plus importants encore que le pétrole et le gaz », a affirmé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Dans ce contexte, l'UE veut se constituer « des réserves stratégiques » alors que l'offre mondiale est aujourd'hui contrôlée par la Chine.