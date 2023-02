L'opposition taïwanaise reçoit une délégation chinoise pour la première fois depuis le Covid

Le Kuomintang avance ses pions. Le parti historique de Taïwan aujourd'hui relégué dans l'opposition a accueilli cette semaine une première délégation chinoise depuis le début de la pandémie, indique la mairie de Taipei. Les six membres de la délégation chinoise, arrivée de Shanghai samedi, ont rencontré le maire de la capitale taïwanaise, Chiang Wan-an, membre du Kuomintang (KMT), et ont reçu un « accueil chaleureux », a déclaré ce dernier, lundi 20 février.

Cette visite a bien des visées politiques. Le maire de Taipei est, en effet, plus favorable à un rapprochement avec la Chine que le Parti démocratique progressiste de la présidente Tsai Ing-wen. Cette visite intervient notamment après une série d'échanges récents entre Pékin et l'île de Taïwan, qui se prépare à l'élection présidentielle de 2024. Ainsi, le Kuomintang tente la carte du rapprochement avec son voisin du nord pour gagner des points auprès de la population taïwanaise.

Les responsables chinois et taïwanais ont « échangé leur point de vue sur des questions municipales, telles que la culture, le sport et le tourisme... La délégation de Shanghai a également déclaré avoir reçu un accueil chaleureux », a souligné la mairie de Taipei dans un communiqué lundi 20 février.

Tensions entre la Chine et le parti progressiste taïwanais

Cette rencontre entre des représentants chinois et taïwanais est une première depuis le début de la pandémie de Covid-19 qui a débuté en 2019. Et en raison des tensions politiques entre Taïwan et la Chine, les échanges étaient même déjà limités avant la pandémie.

À l'origine de ces tensions, Pékin revendique l'île démocratique comme faisant partie de son territoire et a intensifié la pression militaire, diplomatique et économique depuis l'élection de la présidente Tsai Ing-wen en 2016 dont le programme visait à assurer l'indépendance de l'île face à son voisin du nord.

L'an dernier, Pékin avait interdit des importations de fruits et de poissons taïwanais, en représailles à la visite sur l'île en août de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis. Après ce déplacement officiel de la représentante américaine, les relations sino-taïwanaises avaient atteint leur point le plus bas, Pékin ayant à l'époque répondu à cette visite par de gigantesques manœuvres militaires autour de l'île.

Un réchauffement en 2023?

Quelles seront les conséquences de cette rencontre? À la question de savoir si cette visite était le signe du réchauffement des relations sino-taïwanaises, le responsable de la délégation de Shanghai, Li Xiaodong, a répondu dimanche: « Nous l'attendons avec impatience (...) Mais il est impossible d'obtenir un changement radical seulement par le biais d'un groupe de travail comme le mien. Les deux parties doivent travailler ensemble », a-t-il abondé.

Le vice-président du KMT, Andrew Hsia, a récemment effectué un voyage de neuf jours en Chine, où il a réclamé davantage de vols directs et la levée des restrictions sur les importations. De son côté, l'agence de presse officielle chinoise Xinhua affirme que le chef du Bureau des affaires taïwanaises à Pékin, Song Tao, a assuré auprès d'Andrew Hsia que le Parti communiste chinois était prêt à travailler avec le KMT pour promouvoir des relations fondées sur le principe du rejet de l'indépendance de l'île.

Mais le parti progressiste au pouvoir ne l'entend pas de cette oreille. La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a rencontré des parlementaires du Congrès américain en visite à Taipei pendant cinq jours après qu'un haut responsable du ministère américain de la Défense, chargé des relations avec la Chine au sein du Pentagone, s'est rendu vendredi 17 février à Taïwan, selon le Financial Times. La présidente et membre du parti progressiste a alors annoncé ce mardi 21 février le renforcement des liens militaires de l'île avec les Etats-Unis pour freiner « l'expansionnisme autoritaire » chinois. « Taïwan et les Etats-Unis continuent de renforcer les échanges militaires », a-t-elle assuré. La cheffe d'Etat a de plus souligné que « Taïwan coopérait encore plus activement avec les Etats-Unis et d'autres partenaires démocratiques pour faire face à des défis internationaux comme l'expansionnisme autoritaire et le changement climatique ». La présidente taïwanaise n'a toutefois pas précisé quel serait le contenu de ces futurs échanges.

