La Chine renforce encore ses liens avec le Venezuela en lui accordant son plus haut statut diplomatique

Le président chinois a annoncé hisser les relations entre la Chine et le Venezuela à leur plus haut niveau du protocole. Seuls trois autres pays - le Pakistan, la Russie et le Bélarus - bénéficient actuellement de ce traitement. Xi Jinping a rencontré dans la capitale chinoise son homologue Nicolas Maduro. Ce dernier est en visite dans le pays depuis vendredi dans le but d'obtenir le soutien de la Chine pour intégrer les Brics et, plus globalement, relancer son économie en proie à de grosses difficultés.