La Corée du Nord a tiré un nouveau missile balistique

Nouveau tir de la part de la Corée du Nord. L'état-major interarmées de la Corée du Sud a annoncé, ce lundi 22 avril, que Pyongyang a « tiré un missile non identifié dans la mer de l'Est », aussi appelée mer du Japon. Le ministère de la Défense japonais avait également signalé un peu plus tôt un « probable tir de missile balistique » effectué par Pyongyang, dans un message publié sur le réseau social X.

Les garde-côtes japonais, citant le ministère de la Défense, ont indiqué peu après que le missile semblait être déjà retombé en mer. Il est tombé en dehors de la zone économique exclusive (ZEE) du Japon, selon les médias japonais, dont la chaîne publique NHK, citant des sources du gouvernement non identifiées.

« La brièveté du vol, probablement moins de dix minutes, indique que le lancement impliquait un missile balistique à courte portée (SRBM) ou un système de lance-roquettes multiple (MLRS) de 600 mm », selon le site spécialisé NK News, basé à Séoul.

Pyongyang toujours plus proche de Moscou

La Corée du Nord, de son côté, n'a rien communiqué sur ce sujet. Elle a en revanche annoncé avoir procédé vendredi à l'essai d'une ogive de « très grande taille » conçue pour un missile de croisière stratégique. Selon des analystes, Pyongyang pourrait tester des missiles de croisière avant de les envoyer à la Russie pour qu'ils soient utilisés pour sa guerre en Ukraine.

Les deux pays ne cessent de resserrer leurs liens ces derniers mois. Alliés traditionnels, ils sont surtout tous les deux esseulés sur la scène internationale. Ainsi, en septembre, le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un ont tenu un sommet dans l'Extrême-Orient russe, au cours duquel le second a déclaré que les liens avec Moscou étaient « la priorité numéro un » de son pays.

En mars, la Russie a en outre permis la dissolution du système de surveillance des sanctions de l'ONU contre la Corée du Nord. Le pays était soumis depuis 2006 à des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies liées à son programme nucléaire, renforcées plusieurs fois en 2016 et 2017 - ce qui ne l'avait toutefois pas empêché de poursuivre le développement de ses programmes nucléaires et d'armement. Mais depuis 2019, la Russie et la Chine, mettant notamment en avant la situation humanitaire de la population nord-coréenne, réclamaient l'allègement de ces sanctions, qui n'ont pas de date de fin. N'ayant pas obtenu gain de cause, les Russes ont mis, en mars, leur veto à un projet de résolution prolongeant d'un an le mandat du comité d'experts chargé de surveiller ces sanctions.

Des tirs qui se multiplient

Ce tir n'est en tout cas pas le premier. La Corée du Nord multiplie en effet ces dernières semaines les essais de missile balistique. Dernier en date, le 3 avril dernier, avec un tir particulier puisqu'il s'agissait d'un « nouveau type de missile balistique à propergol solide de portée intermédiaire », nommé Hwasongpho-16B, « chargé d'une ogive hypersonique ». Une « arme stratégique offensive puissante », dixit le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, dont le but est de neutraliser les systèmes de défense antimissile de la Corée du Sud et des États-Unis et de menacer les bases militaires régionales américaines. Elle permet en outre au pays d'atteindre son objectif de se doter de missiles « de différentes portées, à combustible solide, à ogive contrôlée et à ogive nucléaire ».

Un tir qui a succédé à d'autres. Moins de deux semaines plus tôt en effet, le dirigeant avait déjà supervisé un essai au sol réussi d'un moteur à combustible solide, destiné d'ailleurs à ce type de missile hypersonique. Et en janvier, un essai avait été réalisé avec un missile balistique doté d'une ogive hypersonique manœuvrable. L'année dernière, le pays avait procédé à un nombre record d'essais de missiles.

Ces tirs s'inscrivent dans un contexte de tensions très fortes entre la Corée du Nord et sa voisine du sud. Depuis le début de l'année, Pyongyang a désigné Séoul comme son « principal ennemi », a fermé les agences consacrées à la réunification et au dialogue intercoréen et a menacé d'entrer en guerre pour toute violation de son territoire « ne serait-ce que de 0,001 millimètre ». Les deux Corées sont toujours techniquement en guerre depuis la fin de leur conflit en 1953, qui s'est conclu sur un armistice et non un traité de paix. Dans leur Constitution respective, chacune revendique la souveraineté sur l'intégralité de la péninsule coréenne et considère l'autre comme une entité illégale. Si bien que, depuis plus de 70 ans, les deux territoires connaissent une alternance de périodes d'aggravation des tensions et de relative détente.

(Avec AFP)