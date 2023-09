Défense : la Russie offre son aide à la Corée du Nord pour construire des satellites

Vladimir Poutine et Kim Jong-un se sont retrouvés ce mercredi au cosmodrome russe de Vostotchny, dans l'Est de la Russie. Si les États-Unis craignent que cette rencontre débouche sur un accord de livraisons d'armes nord-coréennes pour approvisionner les opérations militaires russes en Ukraine, le président russe a d'ores et déjà indiqué qu'elle a pour but d'aider la Corée du Nord à construire des satellites.