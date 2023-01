Le gouvernement britannique réduit les aides aux entreprises pour les coûts de l’énergie

Les Britanniques n'en ont pas fini avec la rigueur budgétaire. Lundi, le ministre des Finances, Jeremy Hunt, a annoncé une réduction des aides publiques aux entreprises concernant l'énergie. Depuis plusieurs mois, le Royaume-Uni a plafonné les prix de l'énergie et paye la différence aux énergéticiens. Mais ce système va prendre fin en mars.

De nouvelles mesures de soutien vont prendre le relais pour une durée d'un an. Elles ne seront plus accessibles à toutes les entreprises mais centrées en priorité sur les secteurs très gourmands en énergie, comme l'acier ou le verre.

Le ministère des Finances estime que le niveau actuel des aides coûte plus de 18 milliards de livres sur six mois et que le prolonger pourrait coûter des dizaines de milliards de livres de plus, en fonction du niveau des prix de gros. Le nouveau dispositif est plafonné à 5,5 milliards de livres.

Les entreprises vent debout contre la réduction des aides

A la suite de l'annonce du gouvernement, les représentants des entreprises s'étaient insurgés contre cette décision de réduire les aides, prévenant qu'il y aurait des pertes d'emplois et des risques accrus de faillites, au moment où le pays s'achemine vers la récession. Mais Tom Thackay, de l'organisation patronale CBI, a estimé que la poursuite du soutien gouvernemental offre un « répit pour beaucoup d'entreprises. » « Le gouvernement a fait beaucoup pour protéger les entreprises (mais) il doit rester ouvert, flexible et pragmatique dans son approche face aux prix de gros volatils sur le marché de l'énergie », a-t-il ajouté.

Mais pour Shevaun Haviland, directrice générale des Chambres de commerce britanniques (BCC), ce nouveau plan « sera insuffisant pour des milliers d'entreprises britanniques qui sont sérieusement en difficulté ». Elle appelle notamment le gouvernement à « mettre les entreprises sur la voie de l'efficacité (énergétique) à plus long terme. »

Les prix de l'énergie diminuent

Les cours du pétrole et du gaz se sont nettement repliés depuis leurs pics atteints au début de la guerre en Ukraine. Les prix de l'énergie sont donc retombés à leur niveau de fin 2021 à 79 dollars le baril de Brent contre près de 130 euros en juin dernier et à moins de 100 euros le MWh de gaz contre plus de 300 euros cet été. « Les prix de gros de l'énergie baissent et sont désormais au niveau de juste avant » l'invasion russe en Ukraine, a expliqué dans un communiqué le ministre des Finances Jeremy Hunt, ajoutant que ce plan était destiné à apporter plus de « certitudes » aux entreprises. « Même si les prix baissent, je m'inquiète de la possibilité que cette baisse ne soit pas transmise aux entreprises », a-t-il ajouté.

En effet, les entreprises qui ont signé des contrats à terme il y a quelques mois, devront payer leur électricité ou leur gaz à un prix élevé jusqu'à échéance du contrat qui peut durer plusieurs mois voire années. Jeremy Hunt a donc expliqué avoir écrit au régulateur de l'énergie pour savoir si « des mesures supplémentaires étaient nécessaires pour s'assurer que le marché fonctionne pour les entreprises ».

En France, la crise de l'énergie fait sortir les boulangers En France, la crise énergétique touche aussi et surtout les petites entreprises. Les boulangers notamment, gros consommateurs d'électricité sont reçus à Matignon mardi 3 janvier pour obtenir des aides. Elisabeth Borne a confirmé ce mardi sur Franceinfo que les boulangers, mis en difficulté par la flambée des prix de l'énergie, pourront « demander le report du paiement de leurs impôts et cotisations sociales » pour soutenir leur trésorerie. De plus, un tarif spécial plafonné à 280 euros le MWh a été obtenu vendredi soir auprès des fournisseurs d'énergie. Il va bénéficier pour toute l'année 2023 à toutes les très petites entreprises (TPE) de moins de 10 salariés dont les boulangeries

