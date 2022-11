Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (midterms, défense, Chine, Disney+, COP27)

Midterms : les démocrates pourraient limiter la casse, le suspense reste entier au Sénat

Les premiers bureaux de vote ont fermé leurs portes mardi aux Etats-Unis, alors que plus de 44 millions d'Américains étaient appelés aux urnes pour les élections de mi-mandat qui vont décider de la majorité au Congrès pendant les deux prochaines années. Les premiers résultats annoncent des élections très serrées, tous les regards se tournent vers le Sénat. S'il devait perdre le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat, Joe Biden verrait son action paralysée pour les deux prochaines années.

Défense : la revue nationale stratégique désigne la Chine comme l'ennemi numéro un de l'Occident

Emmanuel Macron présente ce mercredi à Toulon la Revue nationale stratégique. La Chine est clairement pointée du doigt pour sa volonté à déstabiliser le leadership mondial occidental ainsi que la gouvernance mondiale.

Forte progression d'abonnés pour Disney + mais les pertes bondissent

Disney+ compte désormais 164,2 millions d'abonnés, une progression de 12 millions par rapport à la fin juin, bien plus que n'en attendait le marché, mais les plateformes de streaming du groupe californien (Disney+, ESPN+ et Hulu) ont plus que doublé leurs pertes opérationnelles sur un an, à 1,47 milliard de dollars pour la période de juillet à septembre.

Chine : la politique « Zero Covid » de Xi Jinping continue de fragiliser l'économie

Les dépistages, les quarantaines et les confinements à répétition pèse lourdement sur l'activité chinoise mais aussi sur la demande entraînant une baisse des prix des marchandises en septembre. De leur côté, les milliardaires, dont certains subissent les conséquences de la crise de l'immobilier qui touche le pays, ont vu leur nombre chuter.

Bertrand Piccard en direct de la COP27 : « cette fois-ci, je m'énerve ! »

« Ce dont nous avons besoin pour qu'une COP soit réussie, ce n'est pas de répéter sans fin qu'il faut faire quelque chose, mais d'expliquer ce que l'on doit faire et surtout comment le faire », assène Bertrand Piccard, président de la Fondation Solar Impulse, psychiatre et explorateur, auteur du premier tour du monde en ballon (1999) puis en avion solaire (2015-2016). Pour La Tribune, il décrypte les succès et des déceptions de la COP27 qui se tient actuellement à Charm el-Cheikh en Égypte.

ARTICLE BONUS : LE DÉBAT DE LA TRIBUNE- Décarbonation de l'industrie : Macron veut passer à la vitesse supérieure

