Les Etats-Unis débloquent une nouvelle aide militaire à l’Ukraine

Le pays de l'Oncle Sam continue de soutenir Kiev. Les Etats-Unis ont annoncé vendredi une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine à hauteur de 270 millions de dollars, comprenant notamment quatre nouveaux systèmes d'artillerie de précision Himars. Washington aura ainsi fourni à Kiev un total de 20 unités de ces lance-roquettes multiples montés sur des blindés légers après cette nouvelle livraison, a précisé John Kirby, porte-parole de la Maison Blanche sur les questions stratégiques.

La Russie a "lancé des bombardements mortels dans tout le pays, frappant des centres commerciaux, des immeubles d'habitations, tuant des civils ukrainiens innocents", a dit John Kirby. "Face à ces atrocités, le président a clairement indiqué que nous allions continuer de soutenir le gouvernement ukrainien et son peuple aussi longtemps que nécessaire", a-t-il ajouté. Les Himars, très mobiles, tirent des missiles guidés par GPS et dotés d'une portée de 80 kilomètres, permettant ainsi à l'Ukraine d'atteindre des cibles russes auparavant hors de portée. Les Etats-Unis livreront aussi 36.000 obus supplémentaires, jusqu'à 580 drones kamikazes Phoenix Ghost et quatre postes de commandement blindés.

Eviter "une troisième guerre mondiale"

Mardi, le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov avait demandé à l'Occident de fournir considérablement plus de systèmes d'artillerie de précision, affirmant que son pays aurait besoin d'"au moins 100" Himars pour une contre-offensive efficace. Un haut responsable du Pentagone a par ailleurs démenti des informations selon lesquelles la Russie serait parvenue à détruire quatre systèmes Himars.

Mais il a reconnu que la Russie a dû s'adapter face à cette nouvelle arme, devenue pour eux "la première chose" qu'ils cherchent à cibler en Ukraine. Malgré la poursuite de ces livraisons, l'administration Biden refuse de livrer des missiles à la portée plus importante. Le président démocrate "pense que si l'un des premiers objectifs des Etats-Unis est de faire le nécessaire pour soutenir l'Ukraine, un autre objectif essentiel est d'être certains que l'on n'arrive pas à un point qui nous mènerait vers une troisième guerre mondiale", a déclaré son conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan au Forum de la sécurité d'Aspen, dans les Rocheuses américaines.

(avec AFP)