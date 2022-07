Défense : le Japon fustige l'exemple de la Russie en Ukraine qui encourage les velléités de la Chine sur Taïwan et la zone Pacifique

La rivalité géostratégique entre le Japon et la Chine ne date pas d'hier, et la résurgence périodique de différends politiques et territoriaux - à la fois historiques et contemporains - alimente régulièrement des relations diplomatiques en forme de montagnes russes, le plus souvent exécrables. Et ce, malgré certains efforts d'apaisement menés par Shinzo Abe en fin de mandat, efforts reconnus (avec parcimonie) par Xi Jinping lorsqu'il a témoigné ses condoléances après l'assassinat de l'ex-Premier ministre du Japon le 8 juillet dernier.

Le message implicite envoyé par la Russie avec l'invasion de l'Ukraine

Or, le Japon vient de publier, ce vendredi, un "livre blanc" sur la défense qui désigne et analyse explicitement les nouvelles menaces que représentent d'une part la Russie, avec la guerre en Ukraine, et d'autre part la Chine avec la pression croissante qu'elle exerce sur Taïwan. Et en quoi les deux sont liés...

Ainsi, s'agissant de la Russie, une chose inquiète particulièrement le ministère japonais de la Défense: qu'avec l'invasion de l'Ukraine, un message implicite ne fasse tache d'huile, encourageant d'autres pays - comprendre : la Chine - à croire qu'« une tentative de changer unilatéralement le statu quo par la force est acceptable ». Le ministère de la Défense consacre un chapitre entier à ce sujet dans son rapport annuel.

Basculement géopolitique du monde par effet domino

Dans ce rapport, le ministère de la Défense nippon accrédite également l'analyse (faite par maints observateurs avant lui) selon laquelle la Russie pourrait se retrouver affaiblie par ce conflit, ce qui pourrait la pousser à "renforcer encore davantage ses relations avec la Chine".

Outre l'escalade des menaces pour la sécurité nationale, avec notamment les répercussions de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le livre blanc traite de l'intimidation de Taïwan par la Chine ainsi que de la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement technologique.

Campagne d'opinion pour augmenter le budget de l'armée japonaise

Il faut aussi le noter, la publication de ce rapport qui expose les préoccupations du gouvernement en matière de sécurité intervient à point nommé alors qu'il prépare la demande de budget du ministère de la défense prévue pour le mois prochain, dans le but d'obtenir le soutien de l'opinion publique pour une augmentation sans précédent du financement de l'armée que le parti au pouvoir souhaite doubler au cours des dix prochaines années.

Parmi les menaces spécifiques pour le Japon, le rapport souligne ainsi que Moscou pourrait avoir de plus en plus recours à la dissuasion nucléaire, ce qui pourrait générer une augmentation de son activité autour du Japon, où circulent régulièrement des sous-marins nucléaires russes. Sans parler des menaces venant de Corée du Nord...

Bombardiers russes et chinois volant ensemble à proximité du Japon

Le Japon s'est joint aux sanctions occidentales contre la Russie et a déjà vu depuis la présence militaire russe s'intensifier à proximité de son territoire. En mai, des bombardiers russes et chinois ont notamment volé ensemble près de l'archipel.

Le livre blanc 2022 s'attarde également longuement sur Taïwan, notant que "depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Taïwan cherche à renforcer davantage ses efforts d'autodéfense" face à la menace que fait planer Pékin sur son territoire.

Le Japon, qui malgré une augmentation régulière, continue de présenter les plus faibles dépenses militaires parmi les pays du G7 rapportées à leurs PIB respectifs, et cherche aujourd'hui à passer la vitesse supérieure.

Le Parti libéral-démocrate (PLD, droite nationaliste) au pouvoir s'y emploie qui vise à doubler le budget national de la défense pour qu'il atteigne 2% du PIB.

Un objectif annoncé pour le long terme, car de par sa Constitution pacifiste rédigée et entrée en vigueur peu après la Seconde Guerre mondiale sous l'occupation américaine du pays, le Japon n'est pas censé disposer d'une armée proprement dite, et ses investissements militaires sont théoriquement limités à des moyens défensifs.

Mais pour le PLD et d'autres partis, le temps presse : ils souhaitent réviser la Constitution, et disposent aujourd'hui d'une assise parlementaire suffisante pour ce faire, mais ce processus s'annonce long et complexe.