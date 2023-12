Les prix du pétrole plongent, ce qu'il faut savoir

Les pays du monde entier se sont enfin entendus à la COP28. Elle s'est clôturée sur un accord appelant à une « transition hors des combustibles fossiles ». Une première depuis le début des conférences des Nations unies sur le climat. Et pour cause, elle annonce du changement pour les pays producteurs d'or noir. D'autant plus que le pétrole fait face au contexte économique morose qui touche de nombreux pays. La baisse des prix du pétrole s'est accéléré ce mardi, plombés qui plus est par les craintes d'un sur-approvisionnement en brut. Le gaz européen poursuivait sa baisse jusqu'à un plus bas en près de trois mois.

Dans le détail, vers 18 heures à Paris mardi, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en février, perdait 3,68% à 73,23 dollars. Un niveau équivalent est constaté ce mercredi, à la mi-journée. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en janvier, baissait de 3,84% à 68,58 dollars, mardi. Les deux références mondiales du brut évoluent ainsi à leur plus bas niveau depuis fin juin. Elles ont perdu entre 25 et 28% depuis leurs plus hauts de l'année, atteints fin septembre, lorsque le Brent avait frôlé les 100 dollars le baril.

Côté gaz naturel européen, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, se repliait, lui aussi, évoluant à 34,675 euros le mégawattheure (MWh) peu après avoir touché 34,505 euros le MWh, son plus bas prix depuis septembre.

Les regards portés sur la Chine et les Etats-Unis

Les investisseurs anticipent en effet une demande à court terme plus faible, et ce, alors que, dans le même temps, les pays concernés continuent de produire davantage d'or noir. Ils s'inquiètent tout particulièrement de l'accélération de la déflation en Chine en novembre, en raison de la baisse des prix de l'énergie et de l'alimentation, selon des données officielles publiées samedi dernier par le Bureau national des statistiques (BES). Pour Tamas Varga, il s'agit du « signe d'une demande atone de la part de la deuxième économie mondiale ». D'autant que le parti communiste lui-même confesse que la Chine rencontre des difficultés à relancer son économie. Le manque de confiance des Chinois en l'avenir pénalise la consommation, le chômage est élevé chez les jeunes et la demande molle à l'international se répercute sur les exportations chinoises.

En parallèle, les cours ont aussi été mis sous pression « par les dernières données sur l'inflation aux États-Unis, qui ont stimulé les attentes concernant le maintien des taux d'intérêt par la Fed (Réserve fédérale américaine) pour une période plus longue », relève Lukman Otunuga, analyste à FXTM.

Après plus d'un an de hausses successives, l'institution financière a pris le parti d'attendre depuis la fin de l'été, maintenant ses taux à mesure que l'inflation ralentissait. Une tendance qui devrait encore se confirmer à l'issue de cette dernière réunion de l'année, qui se conclut ce mercredi, à 19 heures. Certes, la hausse générale du niveau des prix continue de ralentir et se rapproche peu à peu de la cible visée par la Fed, fixée à 2% pour le long terme. L'indice CPI, publié mardi juste avant l'ouverture de la réunion du Comité de politique monétaire (FOMC) est encore venu le confirmer, l'inflation étant désormais de 3,1% sur un an au mois de novembre.

Hydrocarbures : les pays sabrent leur production

« L'effondrement » récent des prix « du pétrole a été motivé par des inquiétudes concernant l'offre excédentaire », confirme James Harte, notamment celle de la Russie et des Etats-Unis.

« Des données [de l'agence Bloomberg] ont révélé que la moyenne hebdomadaire des exportations de brut de la Russie avait atteint des niveaux jamais vus depuis le début du mois de juillet », explique à l'AFP Lukman Otunuga. Et la production américaine continue toujours d'être « élevée », souligne James Harte, analyste de Tickmill.

Pourtant, face à la chute des prix, les pays de l'Opep ont pris des mesures. Dès début décembre, ils ont taillé une nouvelle fois dans la production, avec des réductions supplémentaires. Elles se sont élevées au total à près de 900.000 barils par jour. Une stratégie qui peine donc encore à porter ses fruits.

Les efforts de réduction sont essentiellement supportés par les deux piliers de l'alliance des pays exportateurs d'or noir, l'Arabie saoudite et la Russie. À l'issue d'une réunion des ministres du groupe, Ryad a ainsi annoncé l'extension de sa mesure de réduction d'un million de barils par jour (bpj) jusqu'à « la fin du premier trimestre 2024 ».

Moscou a annoncé abaisser sur la même période ses exportations de brut et de produits pétroliers de 500.000 barils quotidiens. Parmi les 23 membres, d'autres pays, comme les Emirats arabes unis, l'Irak, le Koweït, le Kazakhstan, l'Algérie ou Oman, ont également signalé procéder à des diminutions mais de moindre ampleur, a précisé l'alliance pétrolière dans un communiqué.

Des hivers de plus en plus doux

Au-delà des anticipations d'une demande plus faible, la météo est aussi responsable : « Les prix sont freinés par la perspective d'une période prolongée de températures douces », commente Barbara Lambrecht, analyste de Commerzbank. Elle rappelle que le chauffage est le principal moteur de la demande pendant les mois d'hiver.

« La baisse des prix en Europe est également due à l'espoir que nous n'aurons pas de problèmes pour passer l'hiver » en matière de quantité de gaz, poursuit-elle.

Des hivers doux qui seraient potentiellement amenés à se succéder avec le réchauffement climatique. L'année 2023 sera la plus chaude de l'histoire après un mois de novembre « extraordinaire » qui est devenu le sixième mois consécutif à battre des records, avait déclaré début décembre le service européen Copernicus en pleines négociations climatiques à la COP28. Novembre 2023 est par ailleurs 1,75°C plus chaud que la moyenne d'un mois de novembre pour la période 1850-1900, qui correspond à l'ère pré-industrielle.

(Avec AFP)