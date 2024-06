Manipulation des devises : les Etats-Unis mettent le Japon sous surveillance

Les partenaires commerciaux des États-Unis n'ont pas manipulé leur devise en 2023, selon un rapport semi-annuel publié jeudi par le département du Trésor.

Le rapport, qui porte sur l'année 2023, fait la synthèse de l'évaluation des politiques des principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis, qui représentent environ 78% du commerce extérieur américain de biens et de services. Ce rapport a été remis au Congrès. Il est publié chaque année en juin et novembre.

Pour caractériser la manipulation, le Trésor regarde les pays dont la balance commerciale est largement excédentaire et qui interviennent sur le marché des changes pour empêcher leurs monnaies de s'apprécier, ce qui rendrait leurs exportations moins compétitives. La taille de l'excédent de leur compte courant est également observée.

« Aucun des principaux partenaires commerciaux des États-Unis n'a manipulé le taux de change entre sa monnaie et le dollar américain dans le but d'empêcher des ajustements efficaces de la balance des paiements ou d'obtenir un avantage compétitif déloyal dans le commerce international », a annoncé le département du Trésor dans un communiqué.

En revanche, le Japon rejoint la liste des pays sous surveillance. Celle-ci compte également le Vietnam, la Chine, l'Allemagne, la Malaisie, Singapour, et Taiwan. Par ailleurs, comme il le fait à chaque publication de rapport, le ministère américain de l'Economie et des Finances appelle la Chine à accroître sa transparence.

Le yen dérape de nouveau

Les yeux sont tournés vers la Japon car le Yen joue au montagnes russes depuis plusieurs mois a tel point que le ministère des Finances avait révélé que le pays avait débloqué environ 62 milliards de dollars entre fin avril et fin mai pour soutenir sa devise. Jeudi, le yen a connu un nouveau trou d'air. Vers 19h55 GMT (21h55 heure française), la monnaie nippone abandonnait 0,50% face au billet vert, à 158,91 yens pour un dollar, soit le deuxième plus bas atteint depuis 34 ans, après le creux du 29 avril.

Ce décrochage intervient alors même que, mardi, le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, a déclaré, lors d'une audition au Parlement, qu'il y avait « de bonnes chances que le taux directeur soit relevé » lors de la prochaine réunion de l'institution, les 30 et 31 juillet.

Pour rappel, La BoJ a mis fin à sa politique de taux négatifs, qu'elle était la dernière au monde à pratiquer le mois dernier, en remontant son taux directeur pour la première fois en 17 ans mi-mars. Elle a remonté ce taux de -0,1% à une fourchette comprise entre 0 et 0,1%,

Vendredi dernier, la Banque du Japon a maintenu ce taux inchangé à l'issue de sa dernière réunion, mais a annoncé qu'elle allait réduire ses achats massifs d'obligations publiques, renvoyant à juillet la publication d'un calendrier précis. Un ralentissement des achats d'obligations d'Etat est considéré comme une étape supplémentaire vers la normalisation de la politique monétaire du Japon, ultra-accommodante depuis 2013.

Hausse attendue du taux directeur japonais

Pour les analystes de Brown Brothers Harriman, l'indice des prix du mois de mai, attendu ce vendredi, « va guider les décisions de politique monétaire de la BoJ ». Il se trouve que la hausse des prix à la consommation au Japon a justement accéléré en mai (+2,5% sur un an hors produits frais), après avoir ralenti en mars-avril, selon les chiffres du gouvernement publiés ce vendredi, qui pourraient cependant être en trompe-l'oeil. Car cette accélération est légèrement inférieure aux attentes, et en excluant également l'énergie, l'inflation a ralenti pour un neuvième mois d'affilée (+2,1%).

« La réduction des aides du gouvernement pour alléger les factures d'énergie des ménages est à l'origine » de l'accélération de l'inflation globale le mois dernier, mais l'inflation sous-jacente s'est atténuée et cette tendance devrait se poursuivre dans les prochains mois, a estimé Stefan Angrick de Moody's Analytics dans une note.

Nobuyasu Atago, chef économiste de l'institut de recherche économique de Rakuten Securities pense ainsi que la BoJ pourrait attendre de prendre connaissance du PIB nippon du deuxième trimestre, publié en août, avant de relever son taux directeur. Les analystes de JPMorgan s'attendent à des pressions inflationnistes importantes au second semestre, et voient la BoJ porter son taux directeur à 0,5% d'ici fin 2024.

Le marché ne s'inquiète pas

Les investisseurs sur le marché des changes ne sont pas non plus impressionnés par les nouvelles données de l'inflation nippone : le yen reste ultra-faible ce vendredi face au dollar.

Pour Adam Button, de ForexLive, « le marché a du mal à trouver des raisons de s'inquiéter de l'inflation », les prix ralentissant dans la plupart des économies les plus avancées. « Donc la perspective de hausses de taux agressives de la Banque du Japon va vraiment contre la tendance générale », plaide-t-il pour expliquer la dégringolade du yen.

Pour l'analyste, les cambistes pourraient néanmoins se montrer « hésitants » à l'idée de pousser la monnaie japonaise au-delà de 160 yens, le fameux seuil qui avait déclenché une intervention des autorités.

(Avec AFP)