Match Trump/Biden, les (faux) espoirs des Européens

En France, pas moins de quatre chaines « tout info » ont décidé cette semaine de retransmettre en direct (et donc en pleine nuit, heure française), le premier débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden. On connaît la suite. Au final, les échanges entre les deux prétendants à la Maison Blanche furent tellement au ras des pâquerettes, qu'il était bien difficile pour les commentateurs français de discerner qui avait pris l'avantage !



Bien évidemment, les télés françaises avaient été alléchées par un éventuel buzz. C'est entendu : Donald Trump dérange, exaspère ou fascine, c'est selon, mais l'actuel président des États-Unis suscite l'intérêt et fait vendre. Et puis, bien sûr, comme tous les quatre ans depuis une vingtaine d'années, si les médias du monde entier s'intéressent autant à la prochaine élection présidentielle américaine, c'est que quelque soit le prochain locataire de la Maison Blanche, il sera à la tête de « l'hyper puissance ».



L'élection américaine de 2020 a pourtant un goût particulier pour les élites européennes : quasiment toutes dans leur ensemble espèrent un échec de Donald Trump. Il n'y a qu'à voir la manière dont les médias du « vieux continent » relaient ces derniers...