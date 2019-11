Pendant que Trump tweete, les États-Unis émettent moins de CO2

En ce début novembre, les Etats-Unis ont entamé officiellement leur retrait de l'accord de Paris sur le climat. A peine élu, Donald Trump, qui a répété être climato-sceptique, avait décidé de retirer le deuxième pays émetteur mondial de gaz à effet de serre de cet accord signé par Barak Obama et 196 autres pays en 2015 lors de la COP21. Paradoxalement, la décision de Donald Trump a revigoré les initiatives outre Atlantique. La plus jeune élue du Congrès, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), qui s'est fait un nom en proposant un « Green new deal », a réussi sinon à convaincre le parti démocrate au moins à faire du sujet un thème central de la prochaine présidentielle.

Pour autant, ne se passe-t-il rien en la matière aux Etats-Unis ? C'est inexact, outre que de nombreux Etats, plutôt démocrates, et des entreprises ont pris des initiatives, un autre projet bipartisan émanant d'élus, majoritairement démocrates, du Congrès américain pourrait intensifier la lutte. Ce projet de loi, intitulé « Energy Innovation and Carbon Dividend Act » (EICDA), vise à imposer un mécanisme de taxation du carbone aux entreprises. Mais, et c'est là la nouveauté, plutôt que le montant de cette taxe aille...