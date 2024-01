Royaume-Uni : l'inflation repart à la hausse, après plusieurs mois de baisse

La baisse de l'inflation amorcée au printemps outre-Manche s'est arrêté net en décembre. La hausse générale des prix a en effet augmenté, s'affichant à 4% contre 3,9% le mois précédent, selon les données publiées ce mercredi, par l'Office national des statistiques (ONS). L'organisme cite l'alcool et le tabac comme les principaux facteurs ayant contribué à la remontée des prix, partiellement compensés par l'inflation alimentaire qui ralentit comparé à il y a un an.

Lire aussiLe Royaume-Uni échappe de justesse à la récession

« Comme nous l'avons vu aux États-Unis, en France et en Allemagne, l'inflation ne tombe pas en une ligne droite, mais notre plan fonctionne et nous devons nous y tenir », a commenté le ministre des Finances Jeremy Hunt dans un communiqué.

Ces trois pays ont en effet vu l'inflation repartir à la hausse en décembre. C'est en Allemagne que la hausse a été la plus marquée : +0,5 point (3,7% sur un an en décembre, contre 3,2% en novembre). Aux États-Unis, elle a rebondi de 0,3 point (3,4% en décembre, après 3,1% en novembre) et de 0,2 point en France (3,7% en décembre contre 3,5% en novembre).

Retour de la baisse attendue cette année

Cette hausse de l'inflation en décembre pourrait n'être que temporaire.

« Malgré la hausse en décembre, l'inflation devrait continuer à refluer cette année », anticipe en effet Yael Selfin, économiste chez KPMG UK.

Une baisse attendue des prix réglementés de l'énergie en avril pourrait d'après elle ramener l'inflation à la cible de la BoE « d'ici cet été ».

Lire aussiÉlectricité : les prix vont continuer d'augmenter en 2024... mais pas plus de 10% assure Bruno Le Maire

Ce qui pourrait également calmer l'inflation est le ralentissement enregistré de la croissance des salaires selon des économistes. La raison ? Cela « va atténuer les inquiétudes de la Banque d'Angleterre sur une potentielle spirale des salaires et prix, et pourrait mener à une chute plus rapide de l'inflation », remarque Yael Selfin. La hausse des salaires hors bonus a ralenti à 6,6% en Grande-Bretagne entre septembre et novembre, contre 7,3% pour les trois mois terminés en octobre, d'après des chiffres de l'ONS publiés ce mardi. Et entre octobre et décembre, le nombre d'offres d'emplois a reculé de 49.000 à 934.000, pour la 18e fois consécutive, souligne l'organisme.

« Les offres d'emploi devraient reculer plus encore, ce qui pourrait amener la croissance des salaires à se normaliser à un niveau compatible avec la cible d'inflation de la BoE d'ici la fin de l'année », ajoute l'experte.

Hors inflation, la hausse des salaires dite « réelle » s'est néanmoins poursuivie à 1,3% à fin novembre. Ce dont le ministre des Finances, Jeremy Hunt, s'est félicité, estimant que cela mettait « plus d'argent dans les poches » des Britanniques. Ces derniers sont toutefois confrontés depuis des mois à une crise du pouvoir d'achat. Le Royaume-Uni est d'ailleurs le seul pays du G7 à ne pas avoir retrouvé son niveau de vie d'avant Covid-19, d'après la fédération syndicale britannique TUC.

Lire aussiInflation : le Royaume-Uni, seul pays du G7 à ne pas avoir retrouvé son niveau de vie d'avant Covid-19

Le contexte géopolitique pourrait toutefois contrarier ces prévisions. « Les perturbations en mer Rouge nuisent à la chaîne d'approvisionnement et pourraient entraîner une remontée des prix des biens, ajoutant à l'incertitude économique », nuance-t-elle. Ces eaux entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, par lesquelles transitent 12% du trafic maritime mondial, sont le théâtre d'attaque de navires marchands par des rebelles yéménites, les Houthis, sur fond de guerre entre Israël et le Hamas.

Une économie entre résilience et morosité

Reste que, malgré cette hausse en décembre, l'inflation britannique est très loin de son pic à quelque 11% de fin 2022. Mais elle demeure encore très au-dessus de la cible de 2% de la Banque d'Angleterre (BoE). L'institution pourrait donc décider de laisser son taux directeur à 5,25% un peu plus longtemps. Ce dernier n'a pas bougé depuis la pause amorcée en septembre, la BoE ayant décidé d'interrompre son cycle de resserrement monétaire destiné à lutter contre l'inflation - 14 hausses consécutives - en raison du contexte économique morose.

L'économie britannique affiche depuis des signes de résilience. Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a rebondi de 0,3% en novembre après une baisse de même ampleur le mois précédent. Ce rebond « signifie probablement que l'économie (britannique) a échappé à une récession en 2023 » et que « la reprise pourrait démarrer un peu plus tôt et être un peu plus forte que ce que nous prévoyons actuellement », a réagi Ruth Gregory, de Capital Economics.

Mais la prudence est de mise. Pour Yael Selfin, « les perspectives économiques restent sombres, avec une récession technique (ndlr : deux trimestres consécutifs de recul du PIB) qui peut encore se produire au second semestre 2023 ». Le PIB, inchangé au deuxième trimestre, s'est en effet très légèrement contracté au troisième trimestre, selon des estimations officielles révisées, publiées fin décembre. Et « même si l'économie parvient à éviter une récession, elle devrait rester en territoire de stagnation », estime Yael Selfin.

(Avec AFP)