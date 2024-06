Séoul se prépare à recevoir de nouveaux ballons remplis de déchets en provenance de Corée du Nord

Les forces armées de Séoul « surveillent de près et avec vigilance » la situation. Et pour cause, elles se préparent à « la possibilité que de nouveaux ballons de déchets atterrissent autour de demain », a indiqué leur porte-parole à l'AFP ce samedi.

Ce n'est, en effet, pas la première fois que la Corée du Nord envoie des ballons remplis d'immondices. En deux vagues la semaine dernière, Pyongyang a envoyé des centaines d'aérostats garnis de déchets vers le Sud voisin, des « cadeaux sincères » qui visaient, selon la Corée du Nord, à riposter aux envois vers le pays de ballons chargés de propagande par des activistes sud-coréens. Dimanche, Pyongyang avait néanmoins annoncé cesser ses envois.

Des ballons remplis de propagande

Mais quelques jours plus tard, un groupe d'activistes sud-coréens, Fighters for Free North Korea (Combattants pour une Corée du Nord libre, en français) a indiqué avoir expédié 10 ballons vers le Nord transportant 200.000 tracts contre le numéro un nord-coréen Kim Jong Un et des clés USB contenant de la musique sud-coréenne K-pop. Or, la Corée du Nord a prévenu qu'elle répondrait par « des vieux papiers et des déchets » en quantité 100 fois supérieure en cas d'envoi de tracts sud-coréens. En 2020 déjà, Pyongyang avait coupé unilatéralement toutes les communications officielles d'ordres politique et militaire avec Séoul et fait exploser un bureau de liaison intercoréen désaffecté, affirmant agir en réaction à l'envoi de tracts contre son gouvernement.

D'autant que, l'an dernier, la Cour constitutionnelle sud-coréenne a invalidé une loi de 2020 qui criminalisait l'envoi de propagande contre Pyongyang, en vertu de la limitation de la liberté d'expression qu'elle induisait.

Du riz et de l'argent envoyés en Corée du Nord

Fighters for Free North Korea n'est pas la seule organisation à mener des actions. Kuensaem, une autre organisation militante du côté sud, a, en effet, indiqué à l'AFP avoir jeté à la mer, vendredi, 500 bouteilles en plastique près de la frontière intercoréenne.

Dans ces contenants se trouvaient du riz, de l'argent et une clé USB sur laquelle figure la série télévisée « Crash Landing on You », un succès planétaire narrant la romance entre une riche héritière de Séoul et un officier de l'armée nord-coréenne. Le groupe indique avoir procédé à des actions de la sorte deux fois par mois depuis 2015.

« Nous avons simplement fait ce que nous faisons depuis longtemps pour aider les Nord-Coréens affamés », a déclaré à l'AFP samedi Park Jung-oh, à la tête du collectif.

Des activistes sud-coréens envoient depuis longtemps des aérostats vers le Nord pour y acheminer de la propagande contre Pyongyang, de l'argent liquide, du riz, des séries télévisées sud-coréennes ou des clés USB. Des actions qui suscitent la colère du pouvoir nord-coréen, opposé notamment à l'entrée de la culture populaire sud-coréenne dans le pays.

Du côté du gouvernement sud-coréen, l'envoi de ballons remplis d'immondices par son voisin du nord a eu pour effet la suspension mardi par le président Yoon Suk Yeol, de l'intégralité d'un accord militaire de détente conclu en 2018 avec la Corée du Nord, jugeant ces envois « de provocations méprisables ». Cette suspension totale permet à Séoul de reprendre les exercices de tirs réels et de relancer les campagnes de propagande contre le régime du Nord par haut-parleurs le long de la frontière, qui ont toujours exaspéré Pyongyang.

Mise en orbite d'un satellite espion

Mais la Corée du Nord ne s'en tient pas aux ballons de déchets. Fin mai, les relations entre le Nord et le Sud s'étaient, une nouvelle fois, tendues après la tentative de mise en orbite d'un satellite espion par la Corée du Nord qui a finalement échoué. Pyongyang avait, en effet, annoncé avoir tenté en vain de mettre en orbite le satellite de reconnaissance Malligyong-1-1, le lanceur ayant explosé en vol en raison d'un problème de « fiabilité du moteur à oxygène liquide et à kérosène » de conception récente, selon l'Administration aérospatiale nord-coréenne.

La chaîne publique japonaise NHK avait alors diffusé des images de ce qui semblait être un projectile enflammé dans le ciel nocturne, qui avait ensuite éclaté en une boule de flammes. La chaîne avait précisé qu'elle l'avait filmé depuis le nord-est de la Chine au moment de la tentative de lancement.

Cela constitue « une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, quel qu'en soit le résultat, et un acte de provocation », avait dénoncé l'agence à la Sécurité nationale sud-coréenne.

En novembre déjà, Pyongyang avait affirmé avoir mis en orbite un satellite espion fournissant notamment des images des sites militaires américains et sud-coréens. Et si la Corée du Nord affirme que le satellite « Malligyong-1 » fonctionne correctement, l'agence de renseignement de Séoul rejette cette affirmation.

(Avec AFP)