Tensions entre les deux Corées : Séoul démarre des manœuvres militaires avec ses alliés, Pyongyang tire un nouveau missile

Démonstrations de force dans la péninsule de Corée. D'un côté, celle du Sud a lancé ce jeudi de nouvelles manœuvres militaires conjointement avec les États-Unis et le Japon. Ces exercices, baptisés « Freedom Edge » (« aux frontières de la liberté »), se concentrent sur les missiles balistiques et les défenses aériennes, la guerre anti-sous-marine et la formation de cyberdéfense, a déclaré l'état-major sud-coréen (JCS) dans un communiqué. Le porte-avions américain à propulsion nucléaire USS Theodore Roosevelt, arrivée samedi en Corée du Sud et sur lequel s'est rendu le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, y participe.

Les trois pays ont augmenté la fréquence de leurs manœuvres communes pour souligner la présence américaine dans cette partie du globe. Lors d'un sommet en 2023, leurs dirigeants avaient convenu de mener des exercices militaires chaque année pour démontrer leur unité face à la Corée du Nord. Et pour cause, cette dernière entend développer son influence dans la région. Pyongyang a d'ailleurs protesté contre ces manœuvres, comme elle le fait d'ordinaire, dénonçant la préparation d'une invasion.

En parallèle, la Corée du Sud et les États-Unis ont organisé, la veille, des exercices aériens conjoints mobilisant 30 avions, y compris le F-22 Raptor, avion de chasse furtif américain. Et, ce mercredi également, les marines de Corée du Sud ont repris des exercices de tir réel sur des îles proches de la frontière entre les deux pays, les premiers exercices de ce type depuis la suspension, en juin, de l'accord de 2018 visant à réduire les tensions avec le Nord.

Nouveau tir de missile côté Nord

La Corée du Nord n'est toutefois pas en reste. Alors qu'elle s'est récemment déclarée puissance militaire nucléaire « irréversible », elle a affirmé ce jeudi avoir lancé un missile à têtes multiples, selon l'agence d'État nord-coréenne KCNA. Ainsi, le régime nord-coréen « a mené avec succès le 26 juin un test de séparation et de contrôle d'ogives mobiles individuelles », a précisé l'agence, ajoutant que « les ogives séparées ont atteint trois cibles coordonnées ». Ce tir, selon KCNA, visait à tester la capacité Mirv (pour « Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle Technology »), c'est-à-dire la capacité de tirer plusieurs ogives indépendantes à l'aide d'un seul missile balistique.

Maîtriser cette technologie est un objectif ultime pour les nations qui cherchent à se doter de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) capables de transporter des têtes nucléaires, selon Hong Min, chercheur principal à l'Institut coréen pour l'unification nationale. Il semble que le Nord « teste cette technologie étape par étape sur le long terme », a-t-il déclaré à l'AFP. Et que le pays fait « des progrès technologiques dans les premières phases de développement de missiles à ogives multiples », estime-t-il.

L'armée sud-coréenne avait annoncé la veille que la Corée du Nord avait procédé à un tir d'essai de ce qui semblait être un missile hypersonique, mais que le projectile avait explosé en vol après avoir parcouru environ 250 kilomètres au-dessus de la mer du Japon. L'état-major sud-coréen estimait qu'il pourrait s'agir d'un missile à propulsion à propergol solide, qui aurait rencontré des problèmes de combustion, car il émettait plus de fumée que d'ordinaire.

Les relations se dégradent toujours plus

Les relations entre les deux Corées ne cessent de se détériorer depuis des années, après l'intensification par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un des essais d'armes par le pays reclus.

Les deux pays sont également lancées depuis des mois dans une guerre des ballons, le Sud en envoyant des chargés de propagande anti-nord-coréenne et le Nord répliquant avec d'autres remplis d'ordures et d'excréments d'animaux. Jeudi, environ 70 ballons ont atterri en Corée du Sud, d'après l'armée sud-coréenne, principalement dans la province de Gyeonggi (au nord) et dans la région de Séoul, contraignant l'aéroport d'Incheon, desservant Séoul, à fermer brièvement. Pyongyang aurait ainsi envoyé plus d'un millier de ballons chez sa voisine.

Dans ce contexte, et compte tenu du rapprochement de la Corée du Nord avec la Russie - récemment renforcé par la signature d'un accord de défense mutuelle - les experts estiment que les tensions frontalières entre les deux Corées pourraient rapidement s'aggraver.

« Nous ne pouvons pas exclure la possibilité que la Corée du Nord prenne des mesures provocatrices, plus radicales, en raison de la confiance qu'elle a acquise après avoir signé le traité avec la Russie », a indiqué Hong Min, chercheur principal à l'Institut coréen pour l'unification nationale.

Les deux Corées sont toujours techniquement en guerre depuis la fin de leur conflit en 1953, qui s'est conclu sur un armistice, et non un traité de paix. Dans leur Constitution respective, chacune revendique la souveraineté sur l'intégralité de la péninsule coréenne et considère l'autre comme une entité illégale. Si bien que, depuis plus de 70 ans, les deux territoires connaissent une alternance de relative détente et de périodes d'aggravation des tensions. Comme actuellement.

