Ukraine : Kiev se lasse des hésitations occidentales sur la justice internationale et les actifs gelés

L'Ukraine se lasse des tergiversations occidentales. Kiev hausse le ton samedi contre ses alliés occidentaux, déplorant l'« impasse » dans les négociations afin de créer un tribunal international pour juger Vladimir Poutine et le transfert à Kiev des actifs russes gelés.

« Malheureusement, nous sommes dans une sorte d'impasse sur ces deux questions car nous avons des divisions sur la première et il y a clairement un manque de volonté sur la deuxième », a pointé le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba vendredi lors d'une conférence internationale à Kiev. Ces propos étaient sous embargo jusqu'à samedi soir.

Les pays du « G7 sont fermement en faveur d'un tribunal (...) hybride » basé sur la législation ukrainienne, qui ne permettrait pas selon Kiev de lever l'immunité des dirigeants russes, dont le président Poutine, son Premier ministre Mikhaïl Michoustine et le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov, a assuré le ministre Dmytro Kouleba.

Le dossier épineux des actifs gelés

L'autre question épineuse entre Ukrainiens et alliés occidentaux porte sur les actifs russes gelés en Occident depuis l'invasion russe qui pourrait servir à la reconstruction de l'Ukraine, ravagée par la guerre. Ce redressement se chiffre en centaines de milliards de dollars. « Si un an et demi plus tard, j'entends toujours de l'Europe et de l'Amérique du Nord: nous travaillons là-dessus, (...) je sais ce qui se passe. Il y a un manque de volonté pour arriver à une conclusion », a asséné Dmytro Kouleba.

Les alliés occidentaux ont gelé au total plus de 300 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale russe, plusieurs dizaines de milliards d'euros de biens divers appartenant à des personnes ou des entités sanctionnées.

Ces reproches tombent dans un contexte où le président ukrainien Volodymyr Zelensky fustige également les lenteurs dans la livraison d'armement, notamment lourd, à savoir des avions de chasse et des missiles longue portée que Kiev ne cesse de réclamer. « Si nous ne sommes pas dans le ciel et que la Russie y est, elle nous arrête depuis le ciel », a déclaré Volodymyr Zelensky, lors de cette même conférence annuelle Yalta European Strategy (YES) à Kiev.