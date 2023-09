Défense : le Britannique BAE Systems s'implante en Ukraine pour fournir des armes légères

BAE Systems (BAE) s'installe au plus près du conflit russo-ukrainien. Le groupe britannique de défense a créé, selon un communiqué daté de jeudi, « une entité juridique locale et signé des accords avec le gouvernement ukrainien pour accroître le soutien de l'entreprise aux forces armées ukrainiennes et pour explorer la fourniture d'armes légères à l'Ukraine ».

Lire aussiDéfense/aérospatiale: BAE Systems acquiert l'américain Ball Aerospace pour 5,55 milliards de dollars

L'entreprise précise qu'un accord avec le gouvernement ukrainien pourrait notamment à terme « faciliter la production de canons légers de 105 mm dans le pays » et qu'en collaboration avec les pays de l'Otan voisins elle fournit déjà « soutien, formation et réparations aux forces armées ukrainiennes ».

BAE Systems avait annoncé début août des bénéfices semestriels en hausse de 57%, « dans un environnement de menace mondiale élevée », ressorti à 965 millions de livres pour un chiffre d'affaires qui a progressé de 13% à 11 milliards de livres.

« Notre échelle mondiale, nos relations étroites avec nos clients et nos technologies de pointe nous permettent de répondre efficacement aux exigences de sécurité nationale dans un monde de plus en plus incertain », a fait alors valoir le directeur général Charles Woodburn dans un communiqué.

Un carnet de commandes bien fourni

Le groupe, qui avait déjà vu son carnet de commandes propulsé à un sommet l'an dernier dans la foulée du début de la guerre en Ukraine, voit celui-ci atteindre un nouveau record, à 66,2 milliards de livres. BAE avait notamment indiqué en mai que le programme de sous-marins à propulsion nucléaire lancé en mars par les Etats-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni, dans le cadre d'une alliance baptisée AUKUS destinée à tenir tête à la Chine dans le Pacifique, dynamisera ses performances pour les années à venir.

Dans ce contexte, BAE a annoncé une hausse de son dividende de 11% sur la période et un nouveau programme de rachat d'actions jusqu'à 1,5 milliard de livres, en plus d'un programme en cours de même montant. Par ailleurs, l'entreprise a signé mi-août un accord pour racheter à l'américain Ball Corporation sa filiale Ball Aerospace, un fournisseur d'engins spatiaux, systèmes d'antennes et d'optique pour 5,55 milliards de dollars

(Avec AFP)