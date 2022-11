Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (grève, voitures thermiques, FTX, Youtube, COP27)

Grève : jeudi noir dans les transports malgré une faible mobilisation dans les autres secteurs

Quasiment aucun métro ne roulera jeudi à Paris en raison d'une grève à l'appel de l'ensemble des syndicats de la RATP qui s'annonce très suivie, tandis que d'autres secteurs, invités à cesser le travail par la seule CGT, devraient connaître une mobilisation plus modeste. Les autorités parient sur 40 à 50.000 manifestants au niveau national, et « moins de 5.000 à Paris ».

Réchauffement : Pour Greenpeace, il faut diviser par deux les ventes de voitures à moteur thermique

Selon une étude de Greenpeace, il faudrait vendre moitié moins de voitures à moteur thermique que prévu pour parvenir à l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C. Toyota, qui prévoit de vendre entre 55 et 71 millions de véhicules de trop, obtient la « pire » performance parmi les quatre constructeurs étudiés.

Plateformes de cryptomonnaies : FTX menacé de dépôt de bilan après le retrait de Binance

La plateforme a besoin de trouver rapidement 8 milliards de dollars pour éviter la faillite. Valorisée en janvier 32 milliards de dollars, l'entreprise pâtit d'une mauvaise gestion et du contexte de hausse des taux qui provoque une crise sur le marché des cryptomonnaies.

Avec ses 80 millions d'abonnés payants, YouTube veut conquérir l'industrie musicale

La plateforme américaine a annoncé, ce jeudi, avoir franchi la barre des 80 millions d'abonnés à ses services payants dans le monde que sont YouTube Music et YouTube Premium. Un pas de plus vers son objectif de « devenir la première source de revenus de l'industrie musicale » même si elle reste loin derrière Spotify et ses 195 millions d'abonnés payants.

Bertrand Piccard en direct de la COP27 : « Quand les opportunités se trouvent aux endroits les moins attendus »

« Persuadé que l'opportunité commerciale derrière la transition écologique est ce qui peut nous unir dans nos ambitions », Bertrand Piccard dresse, dans sa chronique, le lien entre « le monde financier » et le « changement climatique ». Chaque jour, le président de la Fondation Solar Impulse, psychiatre et explorateur, auteur du premier tour du monde en ballon (1999) puis en avion solaire (2015-2016), revient sur les temps forts de la COP27 en direct de Charm el-Cheikh en Égypte.

ARTICLE BONUS : LE DÉBAT DE LA TRIBUNE- Armées : les grandes ambitions de Macron ne vont-elles pas se briser sur la dure réalité budgétaire ?

