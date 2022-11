Plateformes de cryptomonnaies : FTX menacé de dépôt de bilan après le retrait de Binance

C'est un nouvel épisode de la crise qui secoue l'univers des cryptomonnaies. Le directeur général de la plate-forme d'échange de crypto-actifs FTX, Sam Bankman-Fried, a annoncé à ses employés étudier toutes les options qui s'offraient à lui après l'échec mercredi d'un accord de rachat des activités de FTX hors des Etats-Unis par son rival Binance.

L'accord annoncé mardi visait à aider FTX à faire face à une « crise de liquidités », alors que le marché des cryptomonnaies a déjà connu plusieurs opérations de renflouement du même type cette année, les investisseurs tournant le dos aux actifs les plus risqués face à la remontée des taux d'intérêt. Le marché des cryptomonnaies ne représente désormais plus que les deux tiers de son pic atteint à plus de 1.000 milliards de dollars.

« Après avoir pris en compte les rapports faisant état d'une mauvaise gestion des fonds de ses clients et les allégations d'enquêtes de la part des agences américaines, nous avons décidé de ne pas poursuivre le rachat de FTX.com », a annoncé mercredi Binance dans un communiqué.

« C'est ma faute »

Dans un message envoyé à ses employés, Sam Bankman-Fried a expliqué que Binance n'avait pas émis de réserves concernant la transaction. « Je suis terriblement désolé que nous en soyons arrivés là », a-t-il écrit. « C'est ma faute, seulement ma faute », a-t-il ajouté.

« Au début, notre espoir était de pouvoir aider les clients de FTX à fournir des liquidités, mais les problèmes échappent à notre contrôle ou dépassent notre capacité à aider », a justifié Binance.

Selon l'agence Bloomberg, qui cite une personne proche des discussions, Sam Bankman-Fried a dit aux investisseurs de FTX que sans un apport imminent de cash, l'entreprise devrait déposer le bilan. La plateforme a besoin de 8 milliards de dollars et tente de les trouver en faisant un emprunt, en cédant des parts ou une combinaison des deux, aurait ajouté l'entrepreneur.

Un acteur solide du secteur

Jusqu'à récemment, FTX était considérée comme un acteur solide du secteur. Son fondateur est une figure dans le monde des cryptomonnaies, et FTX avait été valorisée, lors de sa dernière levée de fonds en janvier, à 32 milliards de dollars.

Sur la page d'aide de la plateforme s'affiche désormais le message suivant: « FTX est actuellement incapable de traiter les retraits. Nous vous déconseillons fortement de faire des dépôts.»

Ces turbulences secouent le secteur des cryptomonnaies, déjà échaudé ces derniers mois par plusieurs faillites et la préférence des investisseurs pour des actifs moins risqués. Le bitcoin a ainsi chuté mercredi sous la barre des 16.000 dollars pour la première fois en deux ans.

(avec agences)