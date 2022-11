Armées : les grandes ambitions de Macron ne vont-elles pas se briser sur la dure réalité budgétaire ?

Depuis 2017, les engagements financiers d'Emmanuel Macron en faveur de la défense ont été tenus. Et ce en dépit des craintes légitimes, car il est vrai que jusqu'ici les précédents présidents n'avaient pas hésité à sacrifier les moyens des armées sur l'autel des économies. Sans aller jusqu'à dire que la France s'est réarmée à la hauteur des enjeux stratégiques, Emmanuel Macron a donné aux armées des moyens pour enfin entamer une réparation des capacités militaires, qui sont encore limitées en raison de lacunes capacitaires au mieux temporaires et de son modèle échantillonnaire.

Cette réparation n'est pas terminée. Elle est d'ailleurs loin d'être terminée avant de penser à une remontée en puissance, qui va exiger plus d'efforts financiers. Pourtant, Emmanuel Macron estime que la situation internationale l'exige. Il l'a répété à Toulon où il a présenté la nouvelle Revue nationale stratégique, un document qui manque de relief en raison de l'absence d'objectifs précis (formats et contrats opérationnels des armées), voire chiffrés. "Cet effort est vital et il doit se poursuivre car nous le savons aussi, pour beaucoup de nos capacités, c'était une réparation nécessaire, mais il nous faut maintenant bâtir l'avenir", a-t-il affirmé sur le porte-hélicoptères amphibie Dixmude.

Continuer à réparer et monter en puissance

Il faut donc à la fois réparer et monter en puissance. La France en a-t-elle vraiment les moyens, ou plus exactement la volonté ? C'est la loi de programmation militaire (LPM) qui mettra réellement en musique l'ambition présidentielle. Ou pas comme on peut l'entendre ici ou ailleurs. Les armées anticipent déjà des plans d'économies (réduction de cibles notamment) pour coller aux différentes trajectoires budgétaires de la LPM entre 2024 et 2030. Tout dépendra évidemment des budgets alloués aux armées, même si le ministre des Armées s'obstine à dire qu'avant d'évoquer une trajectoire budgétaire il faut d'abord partir des besoins opérationnels. Il a la fois raison et tort.



Car in fine, la trajectoire budgétaire permet ou pas de disposer des moyens de son ambition. Pour rappel, Bercy ne veut pas dépasser la barre des 377 milliards d'euros sur les sept prochaines années tandis que l'hôtel de Brienne campe sur une fourchette comprise entre 400 et 410 milliards d'euros. Enfin, les armées tablent quant à elles sur une fourchette de 425 à 430 milliards d'euros pour financer le modèle « Armées 2030 ». Les armées veulent ce modèle, rien que ce modèle. Et c'est ce modèle qui permet d'ailleurs de coller au mieux aux ambitions d'Emmanuel Macron.

Et les défis cités sur le Dixmude par le Chef de l'État sont nombreux : "le risque de guerre de haute intensité entre États, les tension croissantes en Asie, l'usage généralisé des drones, y compris dans les domaines où ils sont encore rares aujourd'hui, la banalisation des missiles dont on voit les premiers effets en Arabie, aux Émirats ou à Kiev, l'abaissement du seuil du cyber, les technologies de rupture, le quantique, l'intelligence artificielle, l'hypervélocité et notre environnement plus général où pèsent les risques sanitaires comme les risques climatiques".

Tous ces défis exigent des budgets à la hauteur des ambitions. Surtout si la France veut vraiment être et rester un partenaire de confiance aussi bien en Europe, qu'en Afrique subsaharienne et dans le golfe arabo-persique, en passant par la Corne de l'Afrique. Cela vaut aussi pour l'Indopacifique où la France a notamment noué un partenariat stratégique avec l'Inde. Emmanuel Macron a-t-il les yeux plus gros que le ventre ? Ou donnera-t-il vraiment les moyens pour cette ambition ?