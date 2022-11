Avec ses 80 millions d'abonnés payants, YouTube veut conquérir l'industrie musicale

YouTube veut « devenir la première source de revenus de l'industrie musicale ». Une ambition que la plateforme américaine proclame haut et fort depuis un an. Le mois dernier, elle avait déjà pu se targuer d'avoir contribué à hauteur de six milliards de dollars à cette industrie sur les douze derniers mois.

Ce jeudi, c'est grâce à son nombre d'abonnés qu'elle entend en devenir l'un des principaux acteurs : YouTube a ainsi annoncé avoir franchi la barre des 80 millions d'abonnés à ses services payants dans le monde, c'est-à-dire, à YouTube Music et YouTube Premium. La plateforme gratuite de vidéos en lignes propose, en effet, deux offres payantes qui coûtent respectivement 9,99 dollars et 11,99 dollars par mois (tout comme en France, mais en euros) pour profiter des vidéos sans publicité, hors connexion et en arrière-plan (c'est-à-dire avec d'autres applications ouvertes).

Depuis le lancement de ces offres, « nous avons établi des partenariats avec des entreprises comme Samsung, comme SoftBank (Japon), Vodafone (Europe), LG U+ (Corée) et des services Google comme Google One », a expliqué Lyor Cohen, responsable mondial de la musique sur YouTube, soulignant leur « rôle essentiel » dans le franchissement du cap de 80 millions d'abonnés. Ce chiffre inclut les utilisateurs en période d'essai gratuite, a-t-il précisé dans un billet de blog. Et de se féliciter : « Vous me l'avez déjà entendu dire auparavant, et je vais le redire: les deux moteurs de croissance de YouTube - les abonnements et la publicité -, c'est du sérieux ».

Lire aussiL'incroyable succès de YouTube en France en 3 chiffres

Forte concurrence

Malgré ces résultats encourageants, la plateforme n'est pas la seule à convoiter le marché de l'industrie musicale. Elle demeure d'ailleurs encore loin derrière Spotify, numéro un du streaming musical, qui comptabilise 195 millions d'abonnés payants. Elle devra aussi compter avec la concurrence d'Amazon qui a annoncé au début du mois avoir ouvert à ses 200 millions abonnés à la formule payante « Prime » l'accès gratuit et sans publicité à un catalogue de 100 millions de chansons et de podcasts phares. De son côté, Apple n'a plus communiqué le nombre d'abonnés à Apple Music depuis juin 2019, quand il avait indiqué avoir franchi le seuil des 60 millions d'utilisateurs payants.

De manière générale, YouTube, qui subit la concurrence des derniers-nés comme Twitch (vidéos en direct) et TikTok (vidéos courtes verticales) ne cesse de se renouveler pour rester dans la course. La plateforme connue pour ses formats vidéo longs (plus de 10 minutes) se présente désormais comme « multi-formats », avec sa fonctionnalité de direct lancée en 2011, et surtout, ses formats courts, les Shorts, déployés fin 2020 pour endiguer la montée de TikTok.

Lire aussiSous la pression de TikTok, Instagram se transforme à marche forcée

Nouveaux contenus et meilleure rémunération

En septembre dernier, YouTube a d'ailleurs annoncé une meilleure rémunération des créateurs de vidéos avec ce nouveau format destiné aux smartphones. Son modèle de partage des revenus publicitaires avec les vidéastes, qui lui a déjà garanti le succès avec les formats vidéo longs, va ainsi être appliqué aux YouTube Shorts.

Lire aussiPour contrer TikTok, YouTube mise sur une meilleure rémunération des créateurs de vidéos

Lancé en 2007, le YouTube Partner Program (YPP) reverse aux plus gros créateurs de la plateforme 55% de l'argent rapporté par la diffusion des publicités avant et pendant les vidéos. Il a permis de professionnaliser la carrière de Youtubeur par des revenus réguliers, avant que les partenariats sponsorisés par des marques fassent exploser leurs gains. La redistribution des revenus publicitaires sera ramenée à 45% pour les Shorts, afin de payer les droits d'auteur des musiques utilisées dans les vidéos, justifie l'entreprise.

(Avec AFP)