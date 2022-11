Grève : jeudi noir dans les transports malgré une faible mobilisation dans les autres secteurs

Les travailleurs franciliens doivent s'armer de patience de patience et faire preuve de sang-froid, ce jeudi. En effet, seules les lignes de métro entièrement automatisées 1 et 14 roulent normalement, mais avec un « risque de saturation ». Cinq lignes sont entièrement fermées (2, 8, 10, 11 et 12), les autres ne roulent qu'aux heures de pointe, avec un service fortement dégradé. La situation n'est pas meilleure sur le RER A où un train sur trois circule en moyenne. Sur le RER B, la fréquence est d'un train sur deux. La RATP invite tous ceux qui le peuvent à rester chez eux en télétravail. Il n'y pas non plus de tramways et de bus à Nice.

[Mouvement Social] À la suite d'un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle le jeudi 10 novembre, la #RATP prévoit un trafic fortement perturbé sur les réseaux RER et Métro et perturbé sur le réseau de surface (Bus et Tramway) ⤵️ pic.twitter.com/25HofhV9pm — RATP Group (@RATPgroup) November 9, 2022

A la SNCF en revanche, le mouvement soutenu par la seule CGT-Cheminots est moins suivi. Le trafic est normal sur les TGV et légèrement perturbé sur les Intercités, à la veille d'un week-end prolongé. Sur les lignes TER, neuf trains sur dix circuleront en moyenne et, en Ile-de-France, quelques perturbations sont à prévoir sur certaines lignes du Transilien.

Baptême du feu pour Jean Castex à la RATP

L'ensemble des syndicats (CGT, FO, Unsa, Solidaires) de la RATP ont appelé de longue date à la mobilisation pour demander des hausses de salaire et une amélioration des conditions de travail. La RATP, comme les autres entreprises du secteur des transports, souffre d'un sous-effectif chronique à cause de difficultés de recrutement et subit une explosion de l'absentéisme, notamment sur son réseau de bus.

Les ressources humaines seront « le premier sujet sur la table », a d'ailleurs insisté Jean Castex, qui va prendre la tête de la RATP, lors de son audition mardi et mercredi devant le Sénat et l'Assemblée nationale. Il a promis l'ouverture de négociations sur les salaires « dès décembre 2022, c'est-à-dire demain». « Ma méthode, c'est écoute, concertation, proximité », a-t-il revendiqué. Selon la direction, les agents RATP ont bénéficié d'une hausse moyenne de 5,2% des rémunérations cette année. L'ancien chef du gouvernement s'est dit satisfait de ces augmentations accordées, tout en affirmant sa priorité d'assurer « la qualité de vie au travail ».

Lire aussiJean Castex confirmé à la tête de la RATP : pas un « recasage », selon l'ancien Premier ministre

Les syndicats ont du mal à s'accorder, la journée de mobilisation ne fédère pas

Autre motif de mobilisation : la future réforme des retraites avec un report possible de l'âge légal de départ et la fin des régimes spéciaux, avance une source proche de la direction. Il s'agit de « montrer que si on veut mobiliser, on sait mobiliser », a affirmé mercredi Frédéric Souillot, secrétaire général de FO, dressant un parallèle avec la journée du 13 septembre 2019 qui avait précédé la grande mobilisation contre la réforme des retraites de l'hiver 2019-2020.

Néanmoins, les syndicats ont du mal à s'accorder. Le patron de FO ne participera pas à la manifestation qui démarrera en début d'après-midi à Paris de République, direction Opéra. Le syndicat, qui s'était associé à la journée de mobilisation du 18 octobre, au plus fort du mouvement dans les raffineries, pour protester contre les réquisitions, a choisi cette fois-ci de ne pas s'associer à la CGT, de même que FSU et Solidaires. Frédéric Souillot a fustigé la multiplication des journées de manifestation « saute-mouton », estimant que cette stratégie « non seulement c'est contre-productif, deuxièmement ça fait peu bouger les choses, troisièmement ça use les troupes ».

Les autorités parient sur 40 à 50.000 manifestants au niveau national

La précédente journée à l'appel de la seule CGT, le 27 octobre, en pleines vacances scolaires, avait peu mobilisé: la police avait recensé 14.000 manifestants en province et 1.360 à Paris. La CGT n'avait pas donné de chiffre. Interrogé par l'AFP lundi, la secrétaire confédérale de la CGT Céline Verzeletti se montrait confiante, disant s'attendre à « 150 à 200 » lieux de manifestation et à une mobilisation au moins équivalente à celle du 18 octobre. Il y avait alors eu 107.000 manifestants selon la police (300.000 selon le syndicat). Les autorités parient, ce jeudi, sur 40 à 50.000 manifestants au niveau national, et « moins de 5.000 à Paris ». Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, ne sera pas à Paris, ayant fait le choix de défiler à Nîmes où il est en déplacement dans le cadre des élections professionnelles dans la fonction publique.

(Avec AFP)